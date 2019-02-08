Ücretli öğretmenlik yapan şahıs PKK’lı çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonda, Yenişehir ilçesinde 2015-2016 yıllarında ücretli öğretmenlik yaptığı tespit edilen PKK’lı gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemede ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan tutuklandı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı silahlı terör örgütü tarafından şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiği tespit edilen, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası önünde, terörist kıyafetli ve Kalaşnikof piyade tüfeği ile çekilmiş fotoğrafları bulunan S.Y. isimli şahsın yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde belirlenen adreste yapılan operasyonda; S.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Açıklamada, "S.Y. soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan tutuklanmıştır" denildi.