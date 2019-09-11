Ücretli olduğunu sandıkları otoparkın bariyerini kırdılar

Rusya’da bir otoparka araçlarını park eden 2 kadın otopark ücreti ödememek için demir bariyerleri kırdı.

Rusya’nın Tümen şehrinde 2 kadın araçlarını ücretli bir otoparka yerleştirdikten sonra şehir merkezine gitti. Gece saatlerine doğru yaklaşınca araçlarını alıp evlerine gitmek isteyen kadınlar otoparka ulaştı. Çevrede hiçbir görevliyi görmeyen kadınlar durumu fırsata çevirmek istedi. Kadınlar araçlarına bindikten sonra otoparkın çıkış noktasına ilerledi. Karşılarındaki demir bariyeri aşması gereken kadınlardan biri aracın içerisinden inerek demir bariyeri eliyle kaldırmak istedi. Demir bariyeri kaldıramayan kadın bariyerin üstüne oturarak dişli sistemini kırmayı başardı ve demir bariyeri kaldırdı. Kadın araca binerken aracın sürücüsü diğer kadında aracın gazına basarak uzaklaştı.

O saatte otopark ücreti ödenmiyor

Sabah saatlerinde otoparka gelen görevliler demir bariyerin kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine kameraları inceleyen görevliler 2 kadının bariyerleri kırmak için gösterdiği çabayı fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyaya koyan görevliler kadınların yaptığının aptalca olduğunu savunarak, “Akşam saatlerinde zaten otopark Tümen halkına ücretsiz. Girişte verilen kartı çıkışta cihaza okutmaları yeterliydi” mesajını yazdı. Görevliler ayrıca kadınlardan şikayetçi olarak otopark demirini tamir etmelerini istedi.

