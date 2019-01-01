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Ücretli poşet almayıp, ürünleri ellerinde taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 19:00 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'ücretli poşet uygulaması' kapsamında market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başlandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'ücretli poşet uygulaması' kapsamında market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başlandı. Uygulamayı kimileri eleştirirken, kimileri tarafından da olumlu karşılandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki alışverişlerde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması bugün başladı. Marketlerde çalışan görevliler, alışveriş yapanları ücretli poşet uygulaması konusunda bilgilendirdi. Yeni uygulama kimilerinin tepkisini çekerken kimilerinin ise desteğini aldı.

Bazı kişiler, markete bez torbalarını alarak giderken, bazıları ise 25 kuruş ücret karşılığında plastik poşet alarak alışverişini tamamladı. Markete gelen müşterilerin bazılarının ise aldıklarını poşete koymak yerine elinde taşıyarak ayrılması dikkati çekti.

Markette kasiyer olarak çalışan Ahmet Daltar, müşterilerin bazılarının yeni uygulamadan habersiz olduğunu belirterek, "Bazı müşterilerimiz elinde poşetle markete geldi. Bazıları ise aldıklarını kucağına doldurup gitti. Ama genel olarak uygulamaya herkesin olumlu baktığını gözlemledik" dedi.

Markette alışveriş yapanlardan Hazret Koçyiğit ise uygulamayı eleştirerek, "Uygulamanın paralı olması yerine farklı bir yöntem seçilebilirdi. Sonuçta insanlar bunu paralı olsa da alacaklar. 25 kuruş insanlar için büyük bir maliyet değil. Bunun için farklı bir yol bulunmalı" diye konuştu. Hatice Tıkır ise evden çuval getirip alışverişlerini öyle yapacaklarını söyledi. Hüseyin Tekin ise, "Gerekirse çarşıdan 1 kilo poşet alıp kullanırız" dedi.

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