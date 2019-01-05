Ücretli poşet engellilerin ürettiği bez çantalara talebi artırdı

BURCU ÇALIK - SERGEN SEZGİN - Türkiye'de plastik poşetlerde ücretli döneme geçilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Özel Eğitim Meslek Okulları'nda zihinsel engelli öğrencilerin ürettiği bez çantalarda talep patlaması yaşandı.

Türkiye'de 1 Ocak tarihi itibarıyla çevreye zararlı olan plastik poşetlerin kullanımını azaltmak için ücretli döneme geçilirken, alışverişlerde tüketicilerin yeşille dost bez çantalara olan talebi de artırdı. Bu kapsamda, özellikle en yoğun üretimin gerçekleştiği Bursa'daki Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu, yeni yılda piyasadan 40 bin adet bez çanta siparişi aldı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zihinsel engelli çocukların mesleki yeteneklerini geliştirmek ve istihdamına katkı sağlamak amacıyla Özel Eğitim Meslek Okullarının bulunduğunu, bu okullarda el sanatlarından tekstile, mobilya ve iç mekan tasarımından bilişim teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede eğitim verildiğini söyledi.