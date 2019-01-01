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Ücretli poşet uygulamasına vatandaş hazırlıksız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 17:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, marketlerde ücretli poşet uygulamasını bazı vatandaşlar yerinde, bazıları ise mantıksız bulduğunu söyledi.

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, marketlerde ücretli poşet uygulamasını bazı vatandaşlar yerinde, bazıları ise mantıksız bulduğunu söyledi. Çoğu vatandaş evlerinden hazırlıksız geldiği için poşete para ödemek zorunda kaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019 itibarı ile plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı. Bugün hayata geçirilen uygulama kapsamında zincir marketlerde üzerlerine barkod konulan poşetler kasalardan okutularak geçirilirken, kimi marketlerde ise elde kalan eski poşetler, barkodu ayrı okutularak geçirildi. Antalya'da yeni uygulamanın ilk gününde, alışveriş sonrası kasaya gelen müşterilere kasiyerler tarafından, "Poşet ister misiniz" sorusu yöneltildi. Müşterilerin çoğu poşet almayı tercih ederken, bazıları ise aldıkları ürünleri evlerinden getirdikleri poşetlere aktardı. Uygulamayı desteklediğini söyleyen müşterilerden Yurdagül Görür (60), "İyi oldu, herkes fazla fazla alıyordu poşetleri. 3'er, 5'er dolduruyorlardı, onlara müstahak. Ben poşet ziyanına çok karşıydım başından beri. File almayı düşünüyorum, hem daha sağlıklı. Eskiden poşet mi vardı sanki? Fileyle büyüdük biz" açıklamasında bulundu. Uygulamayı mantıksız bulduğunu söyleyen Karaca Akay (29) ise, "O kadar alışveriş yapıyoruz, kalkıp bir de poşete para vereceğiz. Eski sisteme de dönüş olmaz bu saatten sonra. Millet poşete para vermeye razı, benim poşete para veresim gelmiyor açıkçası" dedi.

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