Ücretli poşete tepki gösterip ürünleri ellerinde taşıdılar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile plastik alışveriş poşetleri tüketicilere 25 kuruş karşılığında satılmaya başlanırken, Adana’da vatandaşlar ücretli poşete tepki göstererek marketten aldıkları ürünleri ellerinde taşıdı.

Uygulamayı desteklemediğini söyleyen müşterilerden Mustafa Engin, “Poşeti alıyoruz hem para veriyoruz hem marketin reklamını yapıyoruz. Onlar bize para versin, biz de reklamını yapalım. Yanlış bir uygulama bu. Marketler bu ticareti yapıyorsa vatandaşa poşet vermesi lazım. Naylon poşet zararlıysa kağıt poşet, torba vermesi lazım. Parayla caydırıcılık olmaması lazım. Markete gittiğimizde 8-10 tane poşet alsak 2,5 TL eder, üç kere markete gitsek 10 TL maliyet olur, onu da çocuklarımıza harçlık olarak verebiliriz” dedi.

“Poşet almadım, kendi elimde götürüyorum”

İlhan Şahan isimli vatandaş dünyada gezmediği ülke kalmadığını belirterek, “Dünyanın hiçbir ülkesinde üstünde kendi amblemi olan poşeti satıp parayla kendi reklamını yaptıran bir yer görmedim. Ben poşet almadım, kendi elimde götürüyorum. Olmayacak şey bunlar” şeklinde konuştu.