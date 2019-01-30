HABER

Ücretli poşete tepki gösterip ürünleri ellerinde taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:22 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile plastik alışveriş poşetleri tüketicilere 25 kuruş karşılığında satılmaya başlanırken, Adana’da vatandaşlar ücretli poşete tepki göstererek marketten aldıkları ürünleri ellerinde taşıdı.Uygulamayı desteklemediğini söyleyen müşterilerden Mustafa Engin, “Poşeti alıyoruz hem para veriyoruz hem marketin reklamını yapıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile plastik alışveriş poşetleri tüketicilere 25 kuruş karşılığında satılmaya başlanırken, Adana’da vatandaşlar ücretli poşete tepki göstererek marketten aldıkları ürünleri ellerinde taşıdı.
Uygulamayı desteklemediğini söyleyen müşterilerden Mustafa Engin, “Poşeti alıyoruz hem para veriyoruz hem marketin reklamını yapıyoruz. Onlar bize para versin, biz de reklamını yapalım. Yanlış bir uygulama bu. Marketler bu ticareti yapıyorsa vatandaşa poşet vermesi lazım. Naylon poşet zararlıysa kağıt poşet, torba vermesi lazım. Parayla caydırıcılık olmaması lazım. Markete gittiğimizde 8-10 tane poşet alsak 2,5 TL eder, üç kere markete gitsek 10 TL maliyet olur, onu da çocuklarımıza harçlık olarak verebiliriz” dedi.

“Poşet almadım, kendi elimde götürüyorum”
İlhan Şahan isimli vatandaş dünyada gezmediği ülke kalmadığını belirterek, “Dünyanın hiçbir ülkesinde üstünde kendi amblemi olan poşeti satıp parayla kendi reklamını yaptıran bir yer görmedim. Ben poşet almadım, kendi elimde götürüyorum. Olmayacak şey bunlar” şeklinde konuştu.

“Vatandaş parayla aldığı zaman kıymetini bilir”
Şerafettin Arabacı ise ücretli poşet uygulamasının çok iyi olduğunu ifade ederek, “Poşetlerle doğayı batırıyoruz. Ben avcıyım, ava gidiyorum orada bile her yer poşet dolu. Vatandaş parayla aldığı zaman kıymetini bilir. Parayla alınmaması lazım, yasaklansa daha iyi olur. Markete gittiğimizde poşetleri doldurup israf ediyoruz, doğayı da öldürüyoruz. Onun için yazık. Biz Türk milleti olarak alışırız bu duruma, gelirken poşet getiririz yanımızda” diye konuştu.
Gülsen Kahveci isimli vatandaş, “Pazarcılar, ekmekçiler niye ücret almıyorlar? Esas onların hakkı. Pazarcı 1 kilo bir şey satıp poşet veriyorsa bu firmalara ne oluyor? Marketten alışveriş yaptım ama poşet almadım üzerinde marka yazdığı için” dedi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Uludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladıUludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladı
BM Raportörü Callamard Turan Kışlakçı ile görüştüBM Raportörü Callamard Turan Kışlakçı ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

IŞİD'in infazcısından kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik! Çok sayıda ekip sevk edildi

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik!

Akılalmaz olay! Doktora gitti, eve döndüğünde gözlerine inanamadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.