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Ücretsiz ders kitapları plastik poşetsiz dağıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, "sıfır atık" farkındalığını öğrencilere ücretsiz olarak sağlanan ders kitaplarının dağıtım süreçlerine de yansıtacak - Bu kapsamda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için yaklaşık 147 milyon ücretsiz ders kitabının dağıtımında plastik poşetler kullanılmayacak - Söz konusu uygulama, ücretsiz ders kitaplarının dağıtım esaslarını içeren bir yazıyla tüm il müdürlüklerine duyuruldu - Yazıda, ayrıca 8 Temmuz'dan itibaren baskısı tamamlanan ders kitaplarının il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderileceği, en geç 26 Ağustos itibarıyla kitapların tamamının müdürlüklerin depolarında olacağı kaydedildi - Okulların açılacağı 9 Eylül tarihi itibarıyla örgün eğitimdeki 18 milyon öğrencinin masasında ders kitapları hazır bulundurulacak

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilere ücretsiz olarak verilecek yaklaşık 147 milyon ders kitabının dağıtımında plastik poşetler kullanılmayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye genelinde devam eden seferberliğe okullardaki geri dönüşüm kumbaraları, öğrenci eğitimleri gibi uygulamalarla destek veren Bakanlık, bu anlayışı ücretsiz ders kitaplarının dağıtım çalışmalarına da yansıttı.

MEB tarafından tüm il milli eğitim müdürlüklerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere dağıtılacak ücretsiz ders kitaplarının dağıtım esaslarını içeren yazı gönderildi.

Yazıda, ücretsiz olarak verilecek ders kitaplarının dağıtımı için plastik poşet gönderilmeyeceği bildirildi.

- Elektronik ortamda yayınlanacak kitaplar belirlendi

Öte yandan yazıda, ders kitaplarının öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulmasında yapılacak iş ve işlemler detaylarıyla sıralandı.

Buna göre, takım kitaplarda öğrencilere ders ve öğrenci çalışma kitabı, öğretmenlere ise ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabı ile öğretmen kılavuz kitabı birlikte verilecek.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için elektronik ortamda yayınlanacak kitapların listesini paylaşan Bakanlık, bu kitapların içeriklerini PDF formatında "http://www.eba.gov.tr/ekitap" adresinde hizmete sunacak.

Az gören öğrenciler için linkte yer alan kitapların içerikleri, il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından tabletlere yüklenerek öğrencilere ulaştırılacak. Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ile yetişkinler I. ve II. kademe kitapları, ders notları ise halk eğitim merkezi müdürlüklerince teslim alınarak dağıtılacak.

- Yaklaşık 147 milyon ücretsiz kitap dağıtılacak

Bakanlıkça 2003'ten itibaren uygulanan ücretsiz ders kitabı projesi kapsamında 2019-2020 eğitim- öğretim yılı için okullardan kitap talepleri toplanırken, bu çerçevede talep edilen 146 milyon 845 bin 100 adet kitabın baskısına başlandı.

Bu kapsamda 8 Temmuz'dan itibaren baskısı tamamlanan ders kitapları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmeye başlanacak. 26 Ağustos itibarıyla 146 milyon 845 bin 100 adet ders kitabının tamamı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri depolarında olacak.

Okulların açıldığı 9 Eylül itibarıyla örgün eğitimdeki 18 milyon öğrencinin masasında ders kitapları hazır bulundurulacak.

- Mesai saati gözetmeksizin çalışılacak

Okulların eğitim-öğretime başladığı gün kitapların öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulabilmesi için yürütülecek iş ve işlemler, cumartesi ve pazar günleri de dahil mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın sürdürülecek. Ancak teslim alma iş ve işlemlerinin 07.00-21.00 saatleri arasında yapılmasına yönelik gerekli tedbirler ilgili birim amirleri tarafından alınacak.

Teslim alınan kitaplar için adres bilgileri sisteme girilen depolar, en geç 8 Temmuz'a kadar hazır hale getirilecek, buralarda her türlü güvenlik tedbiri alınacak. Depoların güvenliğinin sağlanması hususu emniyet müdürlüklerine bildirilecek.

İl, ilçe milli eğitim müdürlüklerince kitapların teslim alınması, muayene ve kabulü, depoda bulunan ders kitaplarının dağıtım planına göre tasnif edilmesi, dağıtım planında bulunan bütün okullara nakledilmesi ile benzeri iş ve işlemler maarif müfettişlerince denetlenecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan meb Milli eğitim Bakanlığı plastik poşet "Sıfır Atık Projesi" ücretsiz ders kitapları

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