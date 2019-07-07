Ücretsiz ders kitapları plastik poşetsiz dağıtılacak

Yazıda, ücretsiz olarak verilecek ders kitaplarının dağıtımı için plastik poşet gönderilmeyeceği bildirildi.

MEB tarafından tüm il milli eğitim müdürlüklerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere dağıtılacak ücretsiz ders kitaplarının dağıtım esaslarını içeren yazı gönderildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye genelinde devam eden seferberliğe okullardaki geri dönüşüm kumbaraları, öğrenci eğitimleri gibi uygulamalarla destek veren Bakanlık, bu anlayışı ücretsiz ders kitaplarının dağıtım çalışmalarına da yansıttı.

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilere ücretsiz olarak verilecek yaklaşık 147 milyon ders kitabının dağıtımında plastik poşetler kullanılmayacak.

Öte yandan yazıda, ders kitaplarının öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulmasında yapılacak iş ve işlemler detaylarıyla sıralandı.

Buna göre, takım kitaplarda öğrencilere ders ve öğrenci çalışma kitabı, öğretmenlere ise ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabı ile öğretmen kılavuz kitabı birlikte verilecek.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için elektronik ortamda yayınlanacak kitapların listesini paylaşan Bakanlık, bu kitapların içeriklerini PDF formatında "http://www.eba.gov.tr/ekitap" adresinde hizmete sunacak.

Az gören öğrenciler için linkte yer alan kitapların içerikleri, il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından tabletlere yüklenerek öğrencilere ulaştırılacak. Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ile yetişkinler I. ve II. kademe kitapları, ders notları ise halk eğitim merkezi müdürlüklerince teslim alınarak dağıtılacak.

- Yaklaşık 147 milyon ücretsiz kitap dağıtılacak

Bakanlıkça 2003'ten itibaren uygulanan ücretsiz ders kitabı projesi kapsamında 2019-2020 eğitim- öğretim yılı için okullardan kitap talepleri toplanırken, bu çerçevede talep edilen 146 milyon 845 bin 100 adet kitabın baskısına başlandı.