Ücretsiz hastane otoparkı için para isteyen 7 şüpheliye gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ücretsiz otoparkına tabela koyarak, sürücülerden para talep eden 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, 'kamu kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ücretsiz otoparkına bazı kişilerin tabela koyarak, sürücülerden para aldığı bilgisini aldı. İl Sağlık Müdürlüğü de polise, söz konusu alanın sağlık yatırımı amacıyla 2017 yılında 2 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı'na ön tahsisi yapılan ve tahsis yenileme çalışmaları devam eden, mülkiyeti Hazine'ye ait sağlık alanı niteliğinde taşınmaz olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine polis, otoparkı tabela koyarak, paralı hale getiren 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, 'kamu kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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