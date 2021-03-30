Ücretsiz izin desteği ne zaman bitecek? Ücretsiz izinle ilgili açıklama

29 Mart 2021 tarihinde düzenlenen kabine toplantısı sonrasında ücretsiz izin desteğinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı merak edilmeye başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un mart ayının ortalarında yaptığı açıklama sonrasında nakdi ücret desteği alanlar, bu sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağına dair açıklamaları araştırıyor.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen desteğin Mayıs 2021 tarihi itibariyle son bulması bekleniyor.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Nakdi Ücret Desteği'nin iki ay daha uzatıldığını açıklamıştı. 15 Mart Kabine toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretsiz izin desteği süresinin uzatılmasına dair bir karar duyurmadı. Bu sebeple vatandaşlar 29 Mart 2021 tarihinde toplanan kabine toplantısından sonra sürelerin tekrar uzatılmasını beklemeye başladı.

Öte yandan Kısa Çalışma Ödeneği için ise, ''Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.'' ifadelerine yer verdi.