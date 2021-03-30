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Ücretsiz izin desteği ne zaman bitecek? Ücretsiz izinle ilgili açıklama

30.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nakdi ücret desteği olarak da bilinen ücretsiz izin desteği, bitiş zamanı yaklaştığı için sıklıkla araştırılmaya başladı. Kabine toplantısı sonrasında ücretsiz izin desteği maaşının uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayının ortasında nakdi ücret desteği hakkında açıklama yapmıştı. Peki ücretsiz izin desteği ne zaman bitecek? Ücretsiz izinle ilgili açıklama...

Ücretsiz izin desteği ne zaman bitecek? Ücretsiz izinle ilgili açıklama

29 Mart 2021 tarihinde düzenlenen kabine toplantısı sonrasında ücretsiz izin desteğinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı merak edilmeye başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un mart ayının ortalarında yaptığı açıklama sonrasında nakdi ücret desteği alanlar, bu sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağına dair açıklamaları araştırıyor.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen desteğin Mayıs 2021 tarihi itibariyle son bulması bekleniyor.

Ücretsiz izin desteği ne zaman bitecek? Ücretsiz izinle ilgili açıklama

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Nakdi Ücret Desteği'nin iki ay daha uzatıldığını açıklamıştı. 15 Mart Kabine toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretsiz izin desteği süresinin uzatılmasına dair bir karar duyurmadı. Bu sebeple vatandaşlar 29 Mart 2021 tarihinde toplanan kabine toplantısından sonra sürelerin tekrar uzatılmasını beklemeye başladı.

Öte yandan Kısa Çalışma Ödeneği için ise, ''Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NEDİR?

Ücretsiz izin desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği, ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem sürecinde ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen devlet desteğidir. Koronavirüs döneminde hesaplara yatırılan ücretsiz izin destekleri en son olarak 2 ay daha uzatılmıştı.

Ücretsiz izin desteği ne zaman bitecek? Ücretsiz izinle ilgili açıklama

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE KADAR?

İşsizlik sigortası kanununun geçici 24. madde kapsamında günlük 39.24 TL olan ücretsiz izin nakdi ücret desteği, geçici 27 madde (a) bendi kapsamında günlük 44.15 TL olan işveren SGK primi desteği, (b) bendi kapsamında işe alınan ancak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara günlük 39.24 TL olarak ödenen nakdi ücretsiz izin desteği, (c) bendi kapsamında hiçbir geliri olmayanlara sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanununca verilen günlük 34.34 TL nakdi ücret desteği asgari ücret artış oranında artırıldı.

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Zehra Zümrüt Selçuk

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