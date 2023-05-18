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  4. Ücretsiz olduğunu duyan oraya koştu! Yalın ayak fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Ücretsiz olduğunu duyan oraya koştu! Yalın ayak fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

18.05.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en önemli yerlerinden olan Pamukkale'ye, Uluslararası Dünya Müzeler Günü nedeniyle girişler ücretsiz yapıldı. Yerli turistler bunu fırsat bilerek daha önce görmedikleri Pamukkale'ye akın etti. Travertenlerden akan sıcak suya yalın ayak giren turistler hayran kaldıkları yerlerde bol bol fotoğraf çektirdi.

Ücretsiz olduğunu duyan oraya koştu! Yalın ayak fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Denizli'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye, Uluslararası Dünya Müzeler Günü nedeniyle girişler ücretsiz yapıldı. Ziyaretçi akınına uğrayan Pamukkale'de, vatandaşlar beyaz travertenlerden akan sıcak suya yalın ayak girerek keyif yaşadı.

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KEYİF YAPIP FOTOĞRAF ÇEKTİLER

'Beyaz Cennet' olarak bilinen Pamukkale'ye Uluslararası Müzeler Günü kapsamında girişler bugün ücretsiz oldu. Çok sayıda vatandaş Pamukkale'ye akın etti. Gelen ziyaretçiler, beyaz travertenler üzerinde akan sıcak suda yalın ayak yürümenin keyfini yaşadı. Sıcak suyla temas eden çocuklar büyük keyif yaşarken, yetişkinler ise travertenler üzerinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Pamukkale Ören Yeri'ne bugün saat 08.00'den bu yana, 6 bin 900 kişinin ziyaret ettiği öğrenilirken, ören yeri, saat 23.00'e kadar ücretsiz gezilebilecek.

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"ÜCRETSİZ OLUNCA FIRSAT BULDUK"

Balıkesir'den gelen ziyaretçilerden Tümay Bayram, "Pamukkale'ye ilk kez gelişim. Harika bir yer. Çok beğendim. Travertenler üzerinde yalın ayak yürümek çok keyifli. Pamukkale ücretsiz olunca gezmenin fırsatını bulduk" dedi.

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"ÖNCE GARİP GELİYOR AMA SONRA ALIŞIYORSUNUZ"

Denizli'de yaşamasına rağmen Pamukkale'ye ilk kez geldiğini belirten Satı Sevim, "Pamukkale harika bir yer. Bu milletin, bu güzellikleri görmesi gerek. Herkesin stresini atması için böyle yerleri ziyaret etmesi lazım. Ücretsiz olması biz yerli turistler için önemli" dedi. İzmir'den gelen Nisa Ferman ise, "Pamukkale'ye ilk kez geldim. Daha önce fotoğraflarda görüyordum ancak fotoğraflardan daha güzel. Travertenler üzerinde yalın ayak yürümek önce garip geliyor ama alışıyorsunuz" diye konuştu. (DHA)

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Denizli Pamukkale

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