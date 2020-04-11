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Ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.04.2020 11:54 | Son Güncelleme

Uygun fiyatlı oyun politikasının yanında, süreli de olsa özel yapımları ve her hafta dağıttığı ücretsiz oyunlar ile Steam‘in tahtını sağlam bir şekilde sallayan Epic Games, yine ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor.

Ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor

Uygun fiyatlı oyun politikasının yanında, süreli de olsa özel yapımları ve her hafta dağıttığı ücretsiz oyunlar ile Steam‘in tahtını sağlam bir şekilde sallayan Epic Games, yine ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor.

PC sahipler için bugün de Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun oyunları ücretsiz olarak sunuldu. Bu oyunları kütüphanenize eklemek için buradan oyunları satın al demeniz yeterli olacak. 16 Nisan 2020 saat 18:00’a kadar bu oyunları kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz zaman indirip oynayabiliyorsunuz.

Fortnite’ın geliştiricisi ayrıca önümüzdeki hafta ücretsiz olarak vereceği oyunları da duyurdu. Önümüzdeki hafta yani 16 Nisan – 23 Nisan tarihleri arasında Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia oyunları ücretsiz olarak PC sahiplerine sunulacak.

Xbox Game Pass‘te de yer alan Just Cause 4, geçtiğimiz hafta PlayStation 4 ve PS Plus sahiplerine ücretsiz olarak verilmişti. Tabi konsolda bu tip ücretsiz dağıtımların bir bedeli var. O da her ay düzenli olarak servislere ödeme yapmak. Ancak PC’de böyle bir şart söz konusu değil.

Herkesin eve kapandığı bu dönemde oyun oynayarak vakit geçirmek oldukça mantıklı bir seçim. Ancak her oyun bildiğiniz gibi düşük donanımlı PC’lerde çalışmıyor. Sherlock Holmes: Crimes and Punishments oyunu hem düşük donanımlı PC’lerde çalıştığı gibi hem de size oldukça keyifli dakikalar yaşatabiliyor. Oyunun sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
ücretsiz oyun Epic Games

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