Ücretsiz PS Plus Kasım oyunları 

Microsoft’un geçtiğimiz günlerde Xbox Live Gold Kasım oyunlarını açıklamasının ardından, Sony cephesinden de beklenen duyuru geldi.

Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan açıklamayla PS Plus Kasım oyunları duyurudu. PS Plus Kasım oyunları listesinde, 2011 yılında PC, PS3 ve Xbox 360 için sonrasında ise PS4 ve Xbox One için çıkan Bulletstorm öne çıkan isim oldu.

Listenin bir diğer dikkat çeken oyunu ise 2016 yılında raflardaki yerini alan Yakuza Kiwami. Dilerseniz listenin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

PlayStation 4

Bulletstorm: Full Clip Edition (Gearbox Publishing)

Burly Men at Sea (Brain & Brain)

Roundabout (No Goblin)

Yakuza: Kiwami (Sega)

Bonus: Knowledge is Power (SIE) – 6 Kasım’a kadar

PlayStation 3

Arkedo Series (Sanuk Games)

The Jackbox Party Pack 2 (Jack Box Games)

PS Vita

Burly Men at Sea (Brain & Brain)

Roundabout (No Goblin)

Geçtiğimiz günlerde Microsoft‘u Xbox Live Gold‘ta çok eski oyunları verdiği için eleştiriyorduk. Nitekim aynı eleştiriyi Sony için de yapmak gerekiyor. Zira 2011 yılında eski nesil konsollar için yayınlanmış bir oyunun, PS4 versiyonunu 2018 yılında ücretsiz olarak dağıtmak pek de hoş değil. PS3 ve PS Vita oyunları içinse pek fazla yoruma gerek yok.

OnePlus 6T ve Galaxy Note 9 karşılaştırması