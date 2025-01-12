Ücretsiz yemek davetini sosyal medyadan duyurmuş! Emevi Camii'ndeki can kayıplı izdihamın nedeni ortaya çıktı: "50 koyun kesip, pilav üstü et yapıp dağıttı"

Emevi Cami’ndeki can kayıplarının yaşandığı izdiham meğer bir sosyal medya fenomeninin 50 koyun kesip, pilav üstü et yapıp dağıtmasına gelenlerle cuma namazına gelenlerin karışmasıyla ortaya çıkmış. Görgü tanıkları olaya tepkili. Davet eden kişinin bu kadar kalabalığı hesaba katmadığını söyleyen görgü tanığı Abdullah Nana, "Millet cahillikten dolayı bu kadar kalabalığa neden oldu. Yemek dağıtan kişi ve askerler o kadar kalabalık olacağını bilemedi" diye konuştu.

Suriye’de 2 gün önce Cuma namazı sırasında yaşanan izdihamın nedeni ortaya çıktı. Başkent Şam’daki Emevi Camii’nde 5 kişinin ölümüne yol açan izdihamın tanıkları, olayın nedeninin bir sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtması olduğunu belirtti. Cuma namazı esnasında camiye girmek isteyenlerin birbirini ezdiğini söyleyen Ali Hasan, "Yemek dağıtıldığı için yoğunluk vardı ve cuma namazına girmek isterken insanlar öldü. Çok kalabalıktı. Emevi Camii’nin kapısında insanlar birbirlerini ezdiler” dedi.

“MİLLET CAHİLLİKTEN DOLAYI BU KADAR KALABALIĞA NEDEN OLDU"

Yaşanan izdihama tepki gösteren Abdullah Nana, “Yaşanan kalabalığın nedeni cuma namazını ve yemek davetini birleştirmeleri oldu. Bu çok yanlıştı. Cuma namazına ve yemek davetine gelenler birbirine karıştı ve kargaşa oldu. O yüzden fazlaca kalabalık oldu. Güzel bir şekilde yemek dağıtımı gerçekleşmedi, davet eden kişi o kadar kalabalık olacağını düşünmedi. Millet cahillikten dolayı bu kadar kalabalığa neden oldu. Yemek dağıtan kişi ve askerler o kadar kalabalık olacağını bilemedi” diye konuştu.

“YEMEK DAVETİ İÇİN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPILDI VE İNSANLAR ÇOK KALABALIK YAPTI"

Yemek dağıtımının düzensiz olmasına dikkat çeken Ali Bakranlı ise, insanların birbirlerini ezdiklerini ifade ederek "Emevi Cami çok kalabalık olmuştu. Yemek davetiyle, namaz saati aynı zamana denk geldi ve insanlar birbirlerini ezdi. 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yazık, günah çok sayıda insan zarar gördü. Yemek daveti için sosyal medyada paylaşım yapıldı ve çok kalabalık oldu. 50 koyun kesip, pilav üstü et yapıp dağıttı. Daha düzgün olması lazımdı, o kadar insan öldü yazık günah” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Şam'daki Emevi Camisi'nde cuma namazı sonrası halkın camiden ayrıldığı sırada izdiham çıkmıştı.

Şam Sağlık Müdürü Dr. Mohammed Akram Maatouk, Suriye Haber Ajansı'na (SANA) yaptığı açıklama, izdihamda 4 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır