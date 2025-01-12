HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ücretsiz yemek davetini sosyal medyadan duyurmuş! Emevi Camii'ndeki can kayıplı izdihamın nedeni ortaya çıktı: "50 koyun kesip, pilav üstü et yapıp dağıttı"

Ücretsiz yemek davetini sosyal medyadan duyurmuş! Emevi Camii'ndeki can kayıplı izdihamın nedeni ortaya çıktı: "50 koyun kesip, pilav üstü et yapıp dağıttı"

12.01.2025 12:41
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
12.01.2025 12:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde cuma günü yaşanan izdihamın nedeni ortaya çıktı. Cuma namazı sonrası halk camiden ayrılırken oluşan izdihamda 4 kişi can vermiş, 16 kişi yaralanmıştı. İzdiham görüntüleri çarpıcıydı. Görgü tanıkları, olayın bir sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtmasından kaynaklandığını belirtti.

Emevi Cami’ndeki can kayıplarının yaşandığı izdiham meğer bir sosyal medya fenomeninin 50 koyun kesip, pilav üstü et yapıp dağıtmasına gelenlerle cuma namazına gelenlerin karışmasıyla ortaya çıkmış. Görgü tanıkları olaya tepkili. Davet eden kişinin bu kadar kalabalığı hesaba katmadığını söyleyen görgü tanığı Abdullah Nana, "Millet cahillikten dolayı bu kadar kalabalığa neden oldu. Yemek dağıtan kişi ve askerler o kadar kalabalık olacağını bilemedi" diye konuştu.

AW368727_01

Suriye’de 2 gün önce Cuma namazı sırasında yaşanan izdihamın nedeni ortaya çıktı. Başkent Şam’daki Emevi Camii’nde 5 kişinin ölümüne yol açan izdihamın tanıkları, olayın nedeninin bir sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtması olduğunu belirtti. Cuma namazı esnasında camiye girmek isteyenlerin birbirini ezdiğini söyleyen Ali Hasan, "Yemek dağıtıldığı için yoğunluk vardı ve cuma namazına girmek isterken insanlar öldü. Çok kalabalıktı. Emevi Camii’nin kapısında insanlar birbirlerini ezdiler” dedi.

AW368727_08

“MİLLET CAHİLLİKTEN DOLAYI BU KADAR KALABALIĞA NEDEN OLDU"

Yaşanan izdihama tepki gösteren Abdullah Nana, “Yaşanan kalabalığın nedeni cuma namazını ve yemek davetini birleştirmeleri oldu. Bu çok yanlıştı. Cuma namazına ve yemek davetine gelenler birbirine karıştı ve kargaşa oldu. O yüzden fazlaca kalabalık oldu. Güzel bir şekilde yemek dağıtımı gerçekleşmedi, davet eden kişi o kadar kalabalık olacağını düşünmedi. Millet cahillikten dolayı bu kadar kalabalığa neden oldu. Yemek dağıtan kişi ve askerler o kadar kalabalık olacağını bilemedi” diye konuştu.

AW368727_02

“YEMEK DAVETİ İÇİN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPILDI VE İNSANLAR ÇOK KALABALIK YAPTI"

Yemek dağıtımının düzensiz olmasına dikkat çeken Ali Bakranlı ise, insanların birbirlerini ezdiklerini ifade ederek "Emevi Cami çok kalabalık olmuştu. Yemek davetiyle, namaz saati aynı zamana denk geldi ve insanlar birbirlerini ezdi. 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yazık, günah çok sayıda insan zarar gördü. Yemek daveti için sosyal medyada paylaşım yapıldı ve çok kalabalık oldu. 50 koyun kesip, pilav üstü et yapıp dağıttı. Daha düzgün olması lazımdı, o kadar insan öldü yazık günah” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Şam'daki Emevi Camisi'nde cuma namazı sonrası halkın camiden ayrıldığı sırada izdiham çıkmıştı.

Şam Sağlık Müdürü Dr. Mohammed Akram Maatouk, Suriye Haber Ajansı'na (SANA) yaptığı açıklama, izdihamda 4 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

AW368727_03

AW368727_04

AW368727_05

AW368727_06

AW368727_07

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Şam izdiham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sipariş vermeden bir daha düşünün! "Paranızla rezil olabilirsiniz"

Sipariş vermeden bir daha düşünün! "Paranızla rezil olabilirsiniz"

Kenan Doğulu'nun lüks evi de yandı! "Her şey gitti, bütün mahalle yerle bir oldu"

Kenan Doğulu'nun lüks evi de yandı! "Her şey gitti, bütün mahalle yerle bir oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı: Eski AK Partililere bile soruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı: Eski AK Partililere bile soruyor

123 suçtan aranan firari yaptığı paylaşımla polise meydana okudu! 24 saat geçmeden yakalanınca ilk sözü bakın ne oldu

123 suçtan aranan firari yaptığı paylaşımla polise meydana okudu! 24 saat geçmeden yakalanınca ilk sözü bakın ne oldu

Bankadaki milyonlar buhar oldu uçtu! Banka çalışanları kayıplara karıştı... Çok sayıda mağdur var

Bankadaki milyonlar buhar oldu uçtu! Banka çalışanları kayıplara karıştı... Çok sayıda mağdur var

Fransa'da başlayan husumet Bursa'ya sıçradı! Cinsel saldırının şüphelisini tetikçilere vurdurdular...

Fransa'da başlayan husumet Bursa'ya sıçradı! Cinsel saldırının şüphelisini tetikçilere vurdurdular...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.