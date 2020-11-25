Ücretsiz Zoom indirme 2020... Zoom ücretsiz yükleme nasıl olur? Zoom'dan canlı ders izleme yöntemi!

Milyonlarca öğrenci koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimlerine devam ediyor. Öğretmenlerle görüşürken, Zoom meeting kullanan veliler çocuklarına ücretsiz Zoom indirme konusunda yardımcı oluyor. Zoom nasıl kullanılır araştıran veliler, öğrencilerin canlı olarak derslerine katılabilmeleri için, telefona Zoom nasıl indirilir, Zoom'dan canlı ders izleme nasıl olur araştırması da yapıyor. Google Play Store ve Apple Store üzerinden indirilen Zoom uygulaması ücretsiz olarak destekleyen tüm telefon, PC ve tabletlere indiriliyor.
2020-2021 eğitim ve öğretim hayatına devam eden öğrenciler uzaktan online derslere katılarak eğitim dönemini bitirmeye çalışıyor. Zoom'dan canlı ders alarak okul eğitim dönemini tamamlamaya çalışan öğrenciler, telefonlarına indirdikleri Zoom uygulamasına dair detayları araştırıyor. Zoom üzerinden canlı derse katılmak için öğrenciler ya da velilerin öncelikli olarak Zoom uygulamasını indirmesi gerekiyor. Zoom programı öğrencilerin canlı ders izleyebileceği şekilde ücretsizken, bazı özelliklerini kullanırken ücret talep edebiliyor.
ZOOM uygulamasını telefona, tablete ya da PC'ye indiren vatandaşlar, uygulamayı kullanabilmek ya da açarak canlı derslere katılabilmek için, new meeting ile yeni bir ders açma işlemi yapılıyor. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra, canlı derse katılmak için size verilen meeting İD numarasını derse dahil olmasını talep ettiğiniz kişilere verebilirsiniz. Daha sonra Start Meeting kısmına tıklayarak, öğrencilere verdiğiniz ID üzerinden derse başlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde öğrlenciler de öğretmenlerinin verdiği ID numarası ile Zoom uygulaması üzerinden online/ canlı derse katılabilir.
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