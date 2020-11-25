Ücretsiz Zoom indirme 2020... Zoom ücretsiz yükleme nasıl olur? Zoom'dan canlı ders izleme yöntemi!

Milyonlarca öğrenci koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimlerine devam ediyor. Öğretmenlerle görüşürken, Zoom meeting kullanan veliler çocuklarına ücretsiz Zoom indirme konusunda yardımcı oluyor. Zoom nasıl kullanılır araştıran veliler, öğrencilerin canlı olarak derslerine katılabilmeleri için, telefona Zoom nasıl indirilir, Zoom'dan canlı ders izleme nasıl olur araştırması da yapıyor. Google Play Store ve Apple Store üzerinden indirilen Zoom uygulaması ücretsiz olarak destekleyen tüm telefon, PC ve tabletlere indiriliyor.

ÜCRETSİZ ZOOM İNDİRME

2020-2021 eğitim ve öğretim hayatına devam eden öğrenciler uzaktan online derslere katılarak eğitim dönemini bitirmeye çalışıyor. Zoom'dan canlı ders alarak okul eğitim dönemini tamamlamaya çalışan öğrenciler, telefonlarına indirdikleri Zoom uygulamasına dair detayları araştırıyor. Zoom üzerinden canlı derse katılmak için öğrenciler ya da velilerin öncelikli olarak Zoom uygulamasını indirmesi gerekiyor. Zoom programı öğrencilerin canlı ders izleyebileceği şekilde ücretsizken, bazı özelliklerini kullanırken ücret talep edebiliyor.