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Uçtu uçtu zabıta uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

Zabıta Teşkilatının Kuruluşu’nun 193’üncü yılını farklı etkinliklerle kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Nilüfer Belediyesi Zabıta ekiplerinin de katılımıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi.Son zamanlarda kent merkezi ve özellikle sahil bölgelerinde seyyar satıcı ve kaldırım işgallerine yönelik yaptığı uygulamalar, tüketici hakları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik eğitim çalışmalarıyla vatandaşların takdirini kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, bu kez renkli bir organizasyonla kamuoyunun karşısına çıktı.

Zabıta Teşkilatının Kuruluşu’nun 193’üncü yılını farklı etkinliklerle kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Nilüfer Belediyesi Zabıta ekiplerinin de katılımıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi.
Son zamanlarda kent merkezi ve özellikle sahil bölgelerinde seyyar satıcı ve kaldırım işgallerine yönelik yaptığı uygulamalar, tüketici hakları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik eğitim çalışmalarıyla vatandaşların takdirini kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, bu kez renkli bir organizasyonla kamuoyunun karşısına çıktı. Zabıta Teşkilatının Kuruluşunun 193’üncü yılını birbirinden farklı etkinlikle kutlayan Zabıta Daire Başkanlığı, ilçe belediyesi zabıta ekiplerinin de katılımıyla oldukça kapsamlı bir kutlama gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi zabıtasının, Nilüfer Belediyesi Zabıtasıyla gerçekleştirdiği yamaç paraşütü etkinliği de renkli görüntülere sahne oldu. Nilüfer Belediyesi’nin Fadıllı’daki yamaç paraşütü atlayış alanına gelen zabıtalar, atlayış hazırlıklarını da elbirliğiyle yaptı. Hazırlıkların ardından kendini rüzgarın hakimiyetine bırakan zabıtalar, bir süre Fadıllı semalarında süzüldükten sonra inişlerini de başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Drone ve aksiyon kamerasıyla kayda alınan organizasyonda uçuşu gerçekleştiren zabıtalar, havada Türk Bayrağı ve zabıta bayrağı açtı.
Düzenlenen bu tür etkinliklerle hem zabıta ekiplerinin moral ve motivasyonun yükseltilmesi, hem de zabıta teşkilatının vatandaşlara daha iyi tanıtılması hedefleniyor.

Uçtu uçtu zabıta uçtu

Uçtu uçtu zabıta uçtu

Uçtu uçtu zabıta uçtu

Uçtu uçtu zabıta uçtu

Uçtu uçtu zabıta uçtu

Uçtu uçtu zabıta uçtu

Uçtu uçtu zabıta uçtu

Uçtu uçtu zabıta uçtu

Uçtu uçtu zabıta uçtu

Uçtu uçtu zabıta uçtu

Uçtu uçtu zabıta uçtu

Uçtu uçtu zabıta uçtu

Uçtu uçtu zabıta uçtu
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