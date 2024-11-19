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Ucu bucağı görünmedi! Sınırda 25 kilometrelik tır kuyruğu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.11.2024 09:45
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Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı, yeni transit bilgi sistemi NCTS-P5'in devreye girmesi nedeniyle cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar 10 saat süreyle TIR geçişlerine kapatıldı, 25 kilometre kuyruk oluştu.

Ucu bucağı görünmedi! Sınırda 25 kilometrelik tır kuyruğu

Yeni transit bilgi sistemi NCTS-P5'in devreye girmesi nedeniyle geçen cumartesi günü Edirne'den Bulgaristan'a açılan Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda saat 21.00'den pazar günü saat 07.00'ye kadar TIR’ların geçişleri durduruldu. Türkiye'den Avrupa'ya ihraç yükü taşıyan TIR’lar cumartesi günü geldikleri Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, geçiş yapılamayınca uzun araç kuyrukları oluşturdu. Binek ve otobüs geçişlerini kapsamayan yeni sistem güncellemesinin ardından geçişleri yeniden başlatılırken, Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 25 kilometreye dayandı.

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'ÇALIŞMA OLMADIĞI İÇİN KUYRUK ŞİŞTİ'

Bulgaristan'a geçmek için bekleyen TIR şoförü İrfan Orhan, "Cumartesi gecesi 25'inci kilometreden saat 03.00'de girdik sıraya, halen buradayız. Hem Bulgar hem Türk tarafında kapıların yavaş çalışmasından kaynaklanıyor sanırım bu kuyruklar. Bir de bu hafta sonu güncelleme yaptılar, 24 saat TIR geçişi yapılmadı, çalışma olmadı dolayısıyla kuyruk böyle şişti. Daha bekleriz diye düşünüyorum, yarın sabah parka girebilirsek iyi olur" dedi.

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'SIRADA BEKLERKEN UYUYAMIYORUZ'

Kuyrukta beklerken ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çektiklerini anlatan Orhan, "İlk insanlar nasıl karşılıyorsa ihtiyaçlarını, biz de öyle karşılıyoruz işin açıkçası. İçler acısı halimiz. Sırada beklerken uyuyamıyoruz da uyuduğumuz zaman bizim sıramızı kapabiliyorlar. Göçmenlerle ilgili de sıkıntı yaşıyoruz. Her taraftan gelip kaçak olarak binme riski var. Sonra da sorumlu bizi tutuyorlar, özellikle biz bindirmişiz gibi. Çok büyük problem zaten" diye konuştu.

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'İKİ GÜNDE 8 KİLOMETRE GİDEBİLDİK'

Şoförlerden Önder Aydoğan da kuyrukta iki günde ancak 8 kilometre yol alabildiklerini belirtti. Aydoğan, "Cumartesi günü akşam saatlerinde kuyruğa girdik. Şu anda 15'inci kilometredeyiz. Artık saat saymıyoruz, saatle işimiz kalmadı. İki güne yakındır bekliyoruz, yaklaşık 8 kilometre gidebilmişiz. İşlemlerin bu kadar yavaş olmaması gerekiyor. İhtiyaçlarımızı yol kenarında karşılayabiliyoruz ancak. Yurt dışına dünyanın ticareti yapılıyor, ihracatımız var bir sürü. Son dönemde mülteci sıkıntısı da başladı. Çıkarken 5-6 araba birbirimizi kolluyoruz. Sırada uyuduğun zaman seni solluyorlar" dedi. (DHA)

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Tır sınır kapısı
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