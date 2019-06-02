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Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 01:53 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile oluşan trafik, akşam saatlerinde yoğunlaştı. Araçların ara ara durma noktasına geldiği yolda oluşan trafik havadan görüntülendi.

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram tatilcilerinin oluşturduğu trafiğin yoğunluğu artıyor.

Dün akşam saatleri itibari ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, tatil ve aile ziyareti için TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu. Dün akşam saatlerinde iş ve okul çıkışı sonrasında yola çıkan bayram tatilcilerinin oluşturduğu araç kuyruğu bugün de devam etti. Sabah saatlerinde yoğunluğun azaldığı TEM Otoyolu’nda akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

BAYRAM TATİLCİLERİNİN ARAÇ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Trafik ara ara durma noktasına gelirken, emniyet ekipleri denetimlerini sürdürerek trafiğin açılması için çabalıyor. TEM Otoyolu’nda oluşan yoğunluktan kaçmak için D100 Karayolu’na yönelen sürücüler, İzmit bölgesinde kent merkezindeki araçların da oluşturduğu trafik nedeni ile uzun araç kuyrukları oluşturdu. TEM otoyolu İzmit ilçesi geçişinde oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatiline çıkanların TEM Otoyolu’nda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. İzmit Alikahya mevkiinden başlayan araç yoğunluğu, Körfez ilçesinde bulunan Hereke Gişeler mevkiine kadar yaklaşık 30 kilometre boyunca uzadı. D-100 Karayolu’nun Ankara istikametinde de yoğunluk yaşanırken, araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. (İHA-DHA)


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Anahtar Kelimeler:
TEM Kocaeli Ramazan Bayramı

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