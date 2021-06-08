HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uçuğu iki günde geçiriyor! O yağın mucizevi etkisi ortaya çıktı sonuçlar inanılmaz

Uçuğu iki günde geçiriyor! O yağın mucizevi etkisi ortaya çıktı sonuçlar inanılmaz

08.06.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçuklar ve ağız yaraları çoğu zaman acı verecek seviyeye kadar ulaşabiliyor. Bu tarz yaralar, bazen uzun süre de kalabiliyor. Uçuk ve ağız yaralarından kurtulmak ya da acılarını dindirmek için evde hazırlayabileceğiniz doğal yöntemler de bulunuyor.

Vazelin, vanilya özü, çay ağacı yağı, alkol, deniz tuzu, çay, hamamelis yağı, meyan kökü, süt, sarımsak, nane yağı, limon, aloe vera ve hindistan cevizi yağı ile hazırlanan formüller, uçuğu iki günde geçirebiliyor…

İşte uçuğu iki günde geçiren yöntemler!

1.Vanilya özü

1.Vanilya özü
Harika kokan vanilya, yiyeceklere zengin lezzet katmasıyla da biliniyor. Aynı anda uçuk yaraları gibi viral enfeksiyonlarını da iyileştiren vanilya, güçlü anti-enfeksiyon özelliklere de sahiptir. Yüzde 100 saf vanilya özünden bir pamuklu çubuk ya da steril bir gazlı bezin üzerine birkaç damla dökün. 6 saatte bir uçuğunuzun üzerine yavaş yavaş sürün

2. Vazelin

2. Vazelin
Nemendirici olarak da değerlendirilen vazelin uçuğu yumuşatır. Uçuğun üzerini kaplayan vazelin, bakterilerden de korur. Uçuk olan bölgenin kaşıntısını azaltan vazelin, iyileşmede de oldukça etkilidir. Vazelin, temiz bir kulak pamuğu veya parmak ucu yardımı ile uçuğun üzerine gün boyu uygulanabilir.

3.Alkol

3.Alkol
Bakteriyel kontaminasyon riskini azaltarak sürenin azaltılmasına yardım eder. Bir kulak çubuğunu alkole bandırın ve uçuk olan bölgenin üstüne dokundurun.

4. Çay ağacı yağı

4. Çay ağacı yağı
Çay ağacı yağı, cilt yaralarını kurutmada etkilidir. Öte yandan antifungal, antiseptik, antibiyotik ve antiviral özellikleri de bulunuyor. Bu yağ, uçuğun boyutunu gece boyunca yarı yarıya kadar azaltmaya yardım eder. Günde iki defa pamuk yardımıyla uygulanabilir.

5. Çay

5. Çay
Uçuğun dudağınızda bulunma zamanını ve rahatsızlığını azaltmaya yardım edebilecek farklı çay bulunuyor çünkü bunlar tanen içerir. Tanenler siyah çay, yeşil çay ve beyaz çayda yer alır ve antiviral özelliklere sahiptir. Demlenen çayın poşetini biraz soğuduktan sonra kullanın. Direkt olarak ağız yarasına uygulanır ve 5 dakika boyunca bekletilir.

6. Deniz tuzu

6. Deniz tuzu
Deniz tuzu iltihaplı cildi iyileştirme etkisi olan bir mineral barındırır. Bir su bardağı ılık suya bir çay kaşığı tuz atıp karıştırılır. Uçuğun üstüne pamuk ile sürülür veya ağızdaki yaralar için gargara yapılır. Ancak özellikle hassas ciltlerde problem olabileceği unutulmamalıdır.

7. Meyan kökü

7. Meyan kökü
Meyan glisirizik asit barındırır ve bu soğuk algınlığına sebep olan virüse karşı koymak için çalışır. Aynı anda anti-inflamatuar özellikleri vardır, ağrı ve rahatsızlığı hafifletmeye yardım eder. 500 mg vazelinin içine bir yemek kaşığı meyan kökü tozu dâhil edilerek karıştırılır ve direkt yaraya uygulanır.

8. Hamamelis yağı

8. Hamamelis yağı
Cadı elaesi çok etkili bir büzücüdür, bu sebeple soğuk yaraları hızlı bir şekilde iyileştirmek adına kurumaya yardım eder.

9. Nane yağı

9. Nane yağı
Nane yağı, soğuk algınlığına sebep olan virüsü öldürmeye yardım edebilir ve bu da zamanı kısaltır. En iyi sonucu almak adına yara ya da uçuk için bu yağı kullanmaya başlamak gerekir. Tamamen doğal ve yüksek kalitede bir nane yağı tercih edilmelidir. Uygulanan alan temiz suyla temizlenmesinin ardından bu yağ direkt olarak yaraya sürülür. Tahrişi azaltmak için yağa biraz su eklenebilir.

10. Süt

10. Süt
Süt, çok yatıştırıcıdır ve aynı anda salgına sebep olabilen bir amino asit olan argininin inhibe edilmesine yardım eden L-lizin içerir. Bir yemek kaşığı süte bir pamuk topu batırılır ve yaraya koyup 5 dakika bekletilir.

11. Hindistan cevizi yağı

11. Hindistan cevizi yağı
Uçuğun üstüne biraz hindistan cevizi yağı sürerek yumuşaması ve daha hızlı geçmesi sağlanabilir.

12. Sarımsak

12. Sarımsak
Sarımsağın mikrop öldürücü özelliği bulunuyor. Bir diş sarımsağı kesilerek yaranın üzerinde bekletilir.

13. Limon

13. Limon
Limon, uçukla savaşmaya yardım edebilecek antiviral ve antibakteriyel özellikler taşır. Bundan dolayı günde birkaç defa uçuğun üzerine limon suyu damlatılır.

14. Aloe vera

14. Aloe vera
Aloe vera uçukların hızlıca kurumasına yardım edebilir. Bundan dolayı aloe vera jeli uçuğun üzerine sürülür ve bir gece boyunca bekletilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.