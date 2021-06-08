Uçuğu iki günde geçiriyor! O yağın mucizevi etkisi ortaya çıktı sonuçlar inanılmaz

Vazelin, vanilya özü, çay ağacı yağı, alkol, deniz tuzu, çay, hamamelis yağı, meyan kökü, süt, sarımsak, nane yağı, limon, aloe vera ve hindistan cevizi yağı ile hazırlanan formüller, uçuğu iki günde geçirebiliyor…

İşte uçuğu iki günde geçiren yöntemler!

1.Vanilya özü Harika kokan vanilya, yiyeceklere zengin lezzet katmasıyla da biliniyor. Aynı anda uçuk yaraları gibi viral enfeksiyonlarını da iyileştiren vanilya, güçlü anti-enfeksiyon özelliklere de sahiptir. Yüzde 100 saf vanilya özünden bir pamuklu çubuk ya da steril bir gazlı bezin üzerine birkaç damla dökün. 6 saatte bir uçuğunuzun üzerine yavaş yavaş sürün

2. Vazelin Nemendirici olarak da değerlendirilen vazelin uçuğu yumuşatır. Uçuğun üzerini kaplayan vazelin, bakterilerden de korur. Uçuk olan bölgenin kaşıntısını azaltan vazelin, iyileşmede de oldukça etkilidir. Vazelin, temiz bir kulak pamuğu veya parmak ucu yardımı ile uçuğun üzerine gün boyu uygulanabilir.

3.Alkol Bakteriyel kontaminasyon riskini azaltarak sürenin azaltılmasına yardım eder. Bir kulak çubuğunu alkole bandırın ve uçuk olan bölgenin üstüne dokundurun.

4. Çay ağacı yağı Çay ağacı yağı, cilt yaralarını kurutmada etkilidir. Öte yandan antifungal, antiseptik, antibiyotik ve antiviral özellikleri de bulunuyor. Bu yağ, uçuğun boyutunu gece boyunca yarı yarıya kadar azaltmaya yardım eder. Günde iki defa pamuk yardımıyla uygulanabilir.

5. Çay Uçuğun dudağınızda bulunma zamanını ve rahatsızlığını azaltmaya yardım edebilecek farklı çay bulunuyor çünkü bunlar tanen içerir. Tanenler siyah çay, yeşil çay ve beyaz çayda yer alır ve antiviral özelliklere sahiptir. Demlenen çayın poşetini biraz soğuduktan sonra kullanın. Direkt olarak ağız yarasına uygulanır ve 5 dakika boyunca bekletilir.

6. Deniz tuzu Deniz tuzu iltihaplı cildi iyileştirme etkisi olan bir mineral barındırır. Bir su bardağı ılık suya bir çay kaşığı tuz atıp karıştırılır. Uçuğun üstüne pamuk ile sürülür veya ağızdaki yaralar için gargara yapılır. Ancak özellikle hassas ciltlerde problem olabileceği unutulmamalıdır.

7. Meyan kökü Meyan glisirizik asit barındırır ve bu soğuk algınlığına sebep olan virüse karşı koymak için çalışır. Aynı anda anti-inflamatuar özellikleri vardır, ağrı ve rahatsızlığı hafifletmeye yardım eder. 500 mg vazelinin içine bir yemek kaşığı meyan kökü tozu dâhil edilerek karıştırılır ve direkt yaraya uygulanır.

8. Hamamelis yağı Cadı elaesi çok etkili bir büzücüdür, bu sebeple soğuk yaraları hızlı bir şekilde iyileştirmek adına kurumaya yardım eder.

9. Nane yağı Nane yağı, soğuk algınlığına sebep olan virüsü öldürmeye yardım edebilir ve bu da zamanı kısaltır. En iyi sonucu almak adına yara ya da uçuk için bu yağı kullanmaya başlamak gerekir. Tamamen doğal ve yüksek kalitede bir nane yağı tercih edilmelidir. Uygulanan alan temiz suyla temizlenmesinin ardından bu yağ direkt olarak yaraya sürülür. Tahrişi azaltmak için yağa biraz su eklenebilir.

10. Süt Süt, çok yatıştırıcıdır ve aynı anda salgına sebep olabilen bir amino asit olan argininin inhibe edilmesine yardım eden L-lizin içerir. Bir yemek kaşığı süte bir pamuk topu batırılır ve yaraya koyup 5 dakika bekletilir.

11. Hindistan cevizi yağı Uçuğun üstüne biraz hindistan cevizi yağı sürerek yumuşaması ve daha hızlı geçmesi sağlanabilir.

12. Sarımsak Sarımsağın mikrop öldürücü özelliği bulunuyor. Bir diş sarımsağı kesilerek yaranın üzerinde bekletilir.

13. Limon Limon, uçukla savaşmaya yardım edebilecek antiviral ve antibakteriyel özellikler taşır. Bundan dolayı günde birkaç defa uçuğun üzerine limon suyu damlatılır.