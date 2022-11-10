Uçuğun kökünü kurutuyor! Varsa iyileştirir, yoksa çıkmasını engeller

Doğada iyileştirici birçok bitki bulunuyor. Sebze ve meyvelerin olduğu gibi bitkilerin de birçok faydası bulunuyor. Bunlardan biri de limon otu... Limon otu sağlık sorunları için kullanıldığı gibi mutfaklarda yemekleri lezzetlendirmek için de kullanılıyor.

LİMON OTU FAYDALARI

Limon otunun başlıca faydaları arasında rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkisi yer alıyor.

Bazı yemekleri lezzetlendirmek için tercih edilen limon otu aynı zamanda çay olarak tüketilebilir.

Yıllardır geleneksel tıpta kullanılan limon otu faydalarının sindirim sistemi hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor.

Yaraları iyileştirdiğine inanılır.

Limon otu antioksidan içeriği sayesinde sağlığa birçok faydası bulunur.

Baş ağrısına, hazımsızlık sorunlarına iyi gelen limon otu, Anti-viral ve anti-mikrobiyal etkisi sayesinde bakteri, mantar, virüslere karşı mücadelede yardımcı olabilir.

Limon otu strese bağlı uykusuzluk probleminin ve baş ağrılarının da önüne geçiyor.

UÇUK TEDAVİSİNE ETKİSİ

Limon otu, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde uçuk tedavisinde etkili olabilir. Uçuğun hızlı iyileşmesine yardımcı olan limon otu, aynı zamanda uçuğun tekrar çıkmasını engeller.



