Uçuk sandığı dudak yarası kanser çıktı

Alt dudağında 3-4 ay önce uçuk benzeri bir yara çıkan 62 yaşındaki Sedat Nal, yarasının geçmemesi üzerine uçuk kremleri kullanmaya başladı. Bu süre zarfında ağız tadıyla yemek yiyemedi, su içemedi ve konuşmada bile güçlük çekti. Şikâyetleri bir türlü iyileşmeyen hasta Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Arslan’a başvurdu. Uzm. Dr. Arslan’ın yaptığı tetkikler sonucunda Sedat Nal’ın dudağında 1,5 santimetre çapında üzeri kabuklanmış ancak tabanı sert bir lezyon gözlemlendi. Yapılan biyopsi sonucunda hastanın dudak kanseri olduğu saptandı.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Hastalarında dudak kanseri oluşmasının nedeninin sigaradan kaynaklandığını dile getiren Opr. Dr. Ahmet Arslan, tedavi süreciyle ilgili şunları söyledi:

“Hastamız dudağındaki çatlayan yara nedeniyle birkaç kere tedavi görmüş. Ancak kullandığı kremlere ve ilaçlara rağmen şikâyetleri geçmemiş ve Kulak Burun Boğaz polikliniğine yönlendirilmiş. Hastanın muayenesinde alt dudağında yaklaşık 1,5 santimetre çapında üzeri kabuklanmış ancak tabanı sert bir lezyon gözlemledik. Şüpheli lezyondan biyopsi alarak patolojiye gönderdik. Biyopsi sonucunda hastamızda ‘dudak cildi kanseri’ olduğunu saptadık. Hastayı boyun lenf metastazı açısından da tetkik ettik. Belirli bir lenf nodül metastazı gözlemlemedik. Erken evre kanseri olan hastamızı hemen ameliyata alarak kanserli bölgeyi tamamen temizledik. Ameliyatın ardından kendisini yakın takibe aldık. Mevcut durumunda kemoterapi ve radyoterapi ihtiyacına gerek kalmadan kendisini şifa ile taburcu ettik.”