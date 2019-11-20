Uçum, İş Kolları ve Yetki Süreci Çalıştayı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde politika geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak isteyen her çevreden temsilciler her zaman bu ortamlara gelebilir görüşlerini aktarabilir ortak bir politika geliştirme konusunda katkılarını sunabilir." dedi.

Çankaya Köşkü'nde düzenlenen İş Kolları ve Yetki Süreci Çalıştayı'na başkanlık eden Uçum, kurulun toplu iş hukuku çalışma grubu olarak ikinci kez toplandıklarını söyledi.

Bugün yapılan toplantının konusunun "İş kolu ve yetki süreçleri" olduğunu hatırlatan Uçum, "Bildiğiniz gibi Hukuk Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulmuş 9 Politika Kurulundan biridir. Bu kurulların tamamının başkanı Cumhurbaşkanıdır. Çeşitli kereler dile getirdiğimiz gibi bu kurulların görevi esas olarak politika geliştirmeye katkıda bulunmaktır." diye konuştu.

Bu kurulların istişari olduğunu vurgulayan Uçum, şunları kaydetti:

"Bu kurullar ele aldıkları her konuda o konuyla ilgili temas eden tüm aktörlerin tüm temsilcilerin tüm çevrelerin bir arada olmasını sağlayacak şekilde bir çalışma tarzını benimsemiştir. Burada ele alınan konuların tamamı ülkesel ihtiyaçlarla ilgilidir. Makro konulardır. Belli bir mecranın, belli bir görüşün bakış açısıyla ele alınmamaktadır. O nedenle biz kendi alanımıza giren çalışma konularımızla ilgili her toplantımıza tüm çevreleri davet ediyoruz."