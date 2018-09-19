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"Üçüncü bir ülkede savaşan Afganlar suç işlemektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 22:27 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: -"Üçüncü bir ülkede savaşan Afgan vatandaşları suç işlemektedir"

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, üçüncü bir ülkede savaşan Afgan vatandaşlarının Afganistan yasasına göre suç işlediğini söyledi.

Gani, Cumhurbaşkanlığı sarayında halkla buluştuğu toplantıda, Afganistan dışında başka ülkelerde savaşan Afgan vatandaşlarına değindi.

Cumhurbaşkanı Gani, vatandaşlarına hitabında, ''Üçüncü bir ülkede savaşan Afgan vatandaşları suç işlemektedir." diyerek uyarıda bulundu.

- Başka ülkede savaşan Afganlar

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2016'daki raporuna göre, Avrupa'ya gitmek için ülkelerinden kaçan Afgan sığınmacılar, ilk durakları olan komşu İran'dan Türkiye'ye geçemeden, İran Devrim Muhafızları tarafından durduruluyor.

Raporda, Devrim Muhafızları'nın, Suriye'de savaşacak fiziksel özelliklere sahip olanları ayırdığı ve Fatimiyyun Tugayları çatısı altında savaşa gitmeye zorladığı belirtilirken, İran makamları tarafından iltica başvurularında zorluk çıkarılan ve sınır dışı edilmekten korkan bazı Afganların, Suriye'de savaşmayı kabul etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Örgüte göre, Afganların özellikle Şiiler için kutsal olan bölgeleri korumak üzere gönderildiği kaydedilirken, aynı zamanda Afganlara finansal destek ve İran'da resmi oturma izni sözü verilip, gönüllü olmaları için teşvik edildiği belirtiliyor.

Tahran yönetiminin Devrim Muhafızları bünyesinde Suriye'ye gönderdiği askeri güçlerinin ana unsurlarını, İranlı milis kuvvetler, Fatimiyyun Tugayları ve Zeynebiyyun Tugayları oluşturuyor.

Rejim saflarında muhaliflere karşı savaşmak için İran tarafından Suriye'ye gönderilen Afgan milislerin oluşturduğu Fatimiyyun Tugayları ile Pakistanlı milislerin oluşturduğu Zeynebiyyun Tugayları'nın bugüne kadar ağır kayıplar verdiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Eşref Gani

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