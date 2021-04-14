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Üçüncü bir üye daha var: Sony Xperia 10 III tanıtıldı! İşte özellikleri

14.04.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sony Xperia 1 III ve Xperia 5 III'ü tanıttı ancak bu iki modele Xperia 10 III adında bir model daha eşlik etti. Xperia 10 III, diğer iki modele nazaran amiral gemisi seviyesinde değil. Ancak buna rağmen dikkatleri üzerine çekiyor.

Üçüncü bir üye daha var: Sony Xperia 10 III tanıtıldı! İşte özellikleri

Sony Xperia ailesine bugün yeni üyeler ekledi. Bu üyelerden Sony Xperia 1 III ve Xperia 5 III herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Zira telefonlar, değişken telefoto lens ile geldiler. Fakat Sony, Xperia 1 III ve Xperia 5 III'ün yanında, Xperia 10 III adında bir model daha görücüye çıkardı.

SONY XPERIA 10 III ÖZELLİKLERİ

Xperia 10 III, 6 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, (21:9) OLED bir ekrana sahip. Daha önce de söylediğimiz gibi cihaz, amiral gemisi seviyesinde değil. Bu yüzden telefonda 5G destekli Snapdragon 690 işlemcisi yer alıyor. Aynı zamanda telefon 5G bağlantısına sahip ilk orta seviye Xperia telefon unvanı da kazanıyor.

Sony Xperia 10 III

Ekran ve arka kısım Gorilla Glass 6 ile korunuyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı telefonda bulunuyor. Batarya tarafında 4.500 mAh'lik bir güç ünitesi karşımıza çıkarken, yazılım cephesinde Android 11 bizleri karşılıyor. Telefon IP65 ve IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikalarına sahip.

KAMERALARI FARKLI GÖREVLER ÜSTLENİYOR

Sony Xperia 10 III, arka tarafında üçlü bir kamera kurulumuna yer veriyor. Bu kameralar 12 MP (27 mm) geniş açılı ana kamera, 8 MP (54 mm) telefoto kamera ve 8 MP (16 mm) ultra geniş açılı kamera olarak sıralanıyor.

Sony Xperia 10 III kamera özellikleri

Sony Xperia 1 III ve Sony Xperia 5 III tanıtıldı! Telefoto lens yeteneği dikkat çekiyorSony Xperia 1 III ve Sony Xperia 5 III tanıtıldı! Telefoto lens yeteneği dikkat çekiyor

Xperia 10 III siyah, beyaz ve mavi gibi pek çok renk seçeneği ile geliyor. Sony Xperia 10 III'ün fiyatı için firmadan herhangi bir açıklama gelmedi.

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akıllı telefon 5G
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