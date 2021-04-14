Üçüncü bir üye daha var: Sony Xperia 10 III tanıtıldı! İşte özellikleri

Sony Xperia ailesine bugün yeni üyeler ekledi. Bu üyelerden Sony Xperia 1 III ve Xperia 5 III herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Zira telefonlar, değişken telefoto lens ile geldiler. Fakat Sony, Xperia 1 III ve Xperia 5 III'ün yanında, Xperia 10 III adında bir model daha görücüye çıkardı.

SONY XPERIA 10 III ÖZELLİKLERİ

Xperia 10 III, 6 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, (21:9) OLED bir ekrana sahip. Daha önce de söylediğimiz gibi cihaz, amiral gemisi seviyesinde değil. Bu yüzden telefonda 5G destekli Snapdragon 690 işlemcisi yer alıyor. Aynı zamanda telefon 5G bağlantısına sahip ilk orta seviye Xperia telefon unvanı da kazanıyor.

Ekran ve arka kısım Gorilla Glass 6 ile korunuyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı telefonda bulunuyor. Batarya tarafında 4.500 mAh'lik bir güç ünitesi karşımıza çıkarken, yazılım cephesinde Android 11 bizleri karşılıyor. Telefon IP65 ve IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikalarına sahip.

KAMERALARI FARKLI GÖREVLER ÜSTLENİYOR

Sony Xperia 10 III, arka tarafında üçlü bir kamera kurulumuna yer veriyor. Bu kameralar 12 MP (27 mm) geniş açılı ana kamera, 8 MP (54 mm) telefoto kamera ve 8 MP (16 mm) ultra geniş açılı kamera olarak sıralanıyor.