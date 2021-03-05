Üçüncü cemre düştü mü? Cemre toprağa ne zaman düşüyor?

Şubat ayında hem havaya hem de suya cemrenin düşmesi ile birlikte birçok kişi cemrenin toprağa ne zaman düşeceğini araştırmaya başladı. Peki üçüncü cemre toprağa ne zaman düşer?

CEMRE NEDİR?

Cemre Arapça kökenli bir kelimedir ve "kor durumundaki ateş" anlamına gelir.

Cemre, ilkbaharın başlangıcını temsil etmekte ve bir hafta arayla önce havaya sonra suya en son da toprağa düşmektedir. Cemrenin üç düşüşü tamamlandıktan sonra havaların ısındığına ve ilkbaharın geldiğine inanılmaktadır.

CEMRENİN HİKAYESİ NEDİR?

Altay ve Türk mitolojisinde cemrenin düşme sebebinin İmre (Emire ya da İmere) isimli bir cin olduğuna inanılmaktadır. İmre adlı bu cin ilkbahar başldığında ortaya çıkmakta ve titrek ışıklar saçarak göğe yükselmektedir. Göğe yükseldikten sonra buzların üzerine düşerek buzları eritecektir.

Bu mite bakıldığında cemre kelimesinin aslında İmre - İmere isminin zaman içerisinde değişmesiyle ya da farklılaşmasıyla ortaya çıktığını anlayabiliriz.

CEMRE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞECEK

Cemre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer. Bu düşüşler 7 gün arayla gerçekleşmektedir.

İlk cemre havaya 19 - 20 Şubat 2021 tarihlerinde düşmüştür. İkinci cemre ise suya 26 - 27 Şubat 2021 tarihleri arasında düşmüştür. Bu tarihlere bakıldığında üçüncü cemrenin 5 - 6 Mart 2021 tarihleri arasında toprağa düşeceğini anlayabiliriz.

