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Üçüncü çeyrek büyüme oranı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2018 14:48 | Son Güncelleme

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu: - "Türkiye, büyüme oranları bakımından gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kaldı"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Türkiye'nin, büyüme oranları bakımından gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kaldığını söyledi.

Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, üçüncü çeyrekteki yüzde 1,6'lık büyüme oranını değerlendirdi.

Ekonominin "kalitesiz bir büyüme" içinde olduğunu, üretim yerine tüketime dayalı bir ekonomik bakış açısının bu sonucu doğurduğunu savunan Tatlıoğlu, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası verilerine göre Türkiye standardındaki ülkelerin 2018-2019 yılı büyüme oranının yüzde 4.7 olması gerektiğini, 2020 yılı tahminlerinin ise yüzde 4,9 olarak hesaplandığını belirtti.

Tatlıoğlu, Türkiye'nin büyümedeki alt limitinin yüzde 5 olması, yüzde 7 büyümenin normal kabul edilmesi ve bütün politikaların merkezine bu hedefin konulması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye kendi ölçüsündeki ülkelerin gerisine düştü. Ülkemizin 2018 hedefi 3.8 idi. Bütçedeki 2019 yılı hedefi ise yüzde 2.3'tür." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
büyüme ekonomi İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu

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