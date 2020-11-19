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Üçüncü Corona Aşısı da Umut Vaadediyor

19.11.2020 20:31 | Son Güncelleme:
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Üçüncü Corona Aşısı da Umut Vaadediyor

Corona virüsüne karşı etkili bir aşı geliştirme yarışında Perşembe günü bir müjdeli haber de İngiliz ilaç devi AstraZeneca'dan geldi

Corona virüsüne karşı etkili bir aşı geliştirme yarışında Perşembe günü bir müjdeli haber de İngiliz ilaç devi AstraZeneca'dan geldi.

Tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan raporda, AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının güvenli olduğu, hem genç hem de yaşlı deneklerde güçlü bağışıklık yanıtı sağladığı açıklandı.

İki doz halinde uygulanan aşı, ikinci aşama klinik deneyler kapsamında 560 sağlıklı yetişkin gönüllüye yapıldı. Bu gönüllülerden 270'i 70 yaş ve üzerindeki yetişkinlerdi. Araştırmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi uzmanı Dr. Maheshi Ramasamy, aşının yaşlı deneklerde sağladığı antikor ve T-hücresi tepkisini "sağlam" olarak tanımladı.

Corona virüsü, en çok yaşlıları ve başka sağlık sorunları olan bireyleri tehdit ediyor. Dr. Ramasamy, "Aşımızın toplumun en savunmasız kesimlerinin korunmasına yardımcı olmasını umuyoruz" şeklinde konuşsa da ileri araştırmaların yapılması gerektiğini vurguluyor. AstraZeneca'nın aşısı güvenlik ve etkinliğinin kanıtlanması için şu anda küresel klinik deneylerin nihai aşamasından geçiyor.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ikinci faz deneylerinin verileri, iki Amerikan firması, Pfizer ve Moderna'nın Corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşıların etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu açıklamasından kısa süre sonra geldi. Pfizer, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Alman ortağı BioNTech'le birlikte geliştirdiği aşı için acil kullanım ruhsatı başvurusu yapacağını belirtti. Moderna ise ileri aşama deneylerinden gelen ön verilerin, aşının yaklaşık yüzde 95 oranında etkili olduğunu ortaya koyduğunu kaydetmişti.

Corona virüsü aşılarına ilişkin gelişmeler, birçok ülkenin hızla artan vakalar karşısında yeni kısıtlayıcı önlemler aldığı sürece denk geldi.

Tokyo'da uygulanan dört aşamalı Corona virüsü acil durum seviyesi, kentte 534 yeni vaka tespit edilmesi üzerine en yüksek seviyeye çıkarıldı. Japonya çapında tek günlük vaka sayısıysa yeni bir rekor kırarak 2.000'i aştı.

Japon hükümeti, pandeminin baş gösterdiği ilk dönem olan Nisan ayında ulusal çapta acil durum ilan etmiş, ancak Japon Anayasası'na aykırı olduğu gerekçesiyle tüm ülkeyi kapsayan zorunlu karantina uygulamasını gerçekleştirememişti.

Öte yandan Rusya'da son 24 saat içinde 23 bin 610 yeni Corona enfeksiyonu vakası belirlendi, 463 kişiyse yaşamını yitirdi. Böylelikle Rusya'daki toplam vaka sayısı 2 milyonu aştı. Dünya genelinde tespit edilen 56 milyon 300 bin vaka içinde Rusya; Amerika, Hindistan, Brezilya ve Fransa'nın ardından beşinci sırada yer alıyor.

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