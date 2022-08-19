Üçüncü el tütün dumanı zehir saçıyor: Kanser yapıyor!

Sigara içildikten sonra sigara dumanındaki toksinlerin kumaş, saç, ten üzerinde kalarak zehir saçmaya devam etmesi durumuna 3. el tütün dumanı deniyor. ABD'de yapılan bir araştırma, sigara içen birinin kıyafetlerine dokunmanın bile insanları kansere neden olan kimyasalların tehlikeli seviyelerine maruz bırakmak için yeterli olduğunu buldu.

DERİDEN VÜCUDA GİRDİ

ABD'li araştırmacılar kansere neden olan kimyasalların giysilere nasıl yapışıp kaldığını inceledi. Kanserojenlerin sigara içenlerin kıyafetlerini giyen insanlar tarafından emilebileceğini buldular. Hatta kimyasalların farelerin derisinden vücuda girdiği tespit edildi.

PASİF İÇİCİLİĞİN TEHLİKELERİ

Pasif içiciliğin tehlikeleri on yıllardır biliniyordu, ancak şimdi bilim adamları yeni bir tehdit hakkında uyarıyorlar: Üçüncü el duman.

İkinci el duman, solunan dumanların veya bir sigaranın sonundan çıkan dumanın bir başkası tarafından solunmasıdır.

Bir çalışmada, sigara içmeyen üç gönüllüden, üç saat boyunca ağır sigara kullanıcısının kıyafetlerini giymeleri istendi. Testler, deneyden sonra idrarlarında toksik bileşiklerin 86 kata kadar daha fazla olduğunu gösterdi. Başka bir çalışmada, araştırmacılar aynı kanserojenleri insan akciğer dokusuna maruz bıraktılar ve kanserin tetikleyicilerinden biri olan DNA hasarına neden olabileceklerini gösterdiler.



