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Üçüncü el tütün dumanı zehir saçıyor: Kanser yapıyor!

19.08.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncü ek tütün dumanı veya 3. el duman olarak da adlandırılan bu terimi artık daha sık duymaya başlayacağız. Sigara içildikten sonra dumanındaki toksinlerin kıyafet, saç, ten hatta kumaş üzerinde kalması durumuna denir. Üçüncü el tütün dumanı hakkında yapılan yeni bir araştırma korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Üçüncü el tütün dumanı yapışıp kaldığı yerden zehir saçmaya devam ediyor. Sigara içen birinin kıyafetlerine uzun süre dokunmanın bile kanser riskini artırdığı ortaya çıktı.

Üçüncü el tütün dumanı zehir saçıyor: Kanser yapıyor!

Sigara içildikten sonra sigara dumanındaki toksinlerin kumaş, saç, ten üzerinde kalarak zehir saçmaya devam etmesi durumuna 3. el tütün dumanı deniyor. ABD'de yapılan bir araştırma, sigara içen birinin kıyafetlerine dokunmanın bile insanları kansere neden olan kimyasalların tehlikeli seviyelerine maruz bırakmak için yeterli olduğunu buldu.

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DERİDEN VÜCUDA GİRDİ

ABD'li araştırmacılar kansere neden olan kimyasalların giysilere nasıl yapışıp kaldığını inceledi. Kanserojenlerin sigara içenlerin kıyafetlerini giyen insanlar tarafından emilebileceğini buldular. Hatta kimyasalların farelerin derisinden vücuda girdiği tespit edildi.

PASİF İÇİCİLİĞİN TEHLİKELERİ

Pasif içiciliğin tehlikeleri on yıllardır biliniyordu, ancak şimdi bilim adamları yeni bir tehdit hakkında uyarıyorlar: Üçüncü el duman.

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İkinci el duman, solunan dumanların veya bir sigaranın sonundan çıkan dumanın bir başkası tarafından solunmasıdır.

Bir çalışmada, sigara içmeyen üç gönüllüden, üç saat boyunca ağır sigara kullanıcısının kıyafetlerini giymeleri istendi. Testler, deneyden sonra idrarlarında toksik bileşiklerin 86 kata kadar daha fazla olduğunu gösterdi. Başka bir çalışmada, araştırmacılar aynı kanserojenleri insan akciğer dokusuna maruz bıraktılar ve kanserin tetikleyicilerinden biri olan DNA hasarına neden olabileceklerini gösterdiler.


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Anahtar Kelimeler:
sigara
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