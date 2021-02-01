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Üçüncü Gezi Davasının İlk Duruşması 21 Mayıs’ta

01.02.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Üçüncü Gezi Davasının İlk Duruşması 21 Mayıs’ta

21 Mayıs 2021’de saat 10’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda başlayacak dava, Gezi olaylarına dair yapılan üçüncü yargılama olacak

Gezi Davası, 21 Mayıs’ta yeniden görülmeye başlanacak.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin verdiği bozma kararı sonrası yeniden yapılacak yargılama öncesi Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu, ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında 5271 Sayılı CMK'nin 109/3-a maddesi gereğince yurtdışına çıkış yasağı kararı aldı.

Mahkeme tensip zaptında aynı dava kapsamında yeniden yargılanacak olan Osman Kavala hakkında ise bir başka davadan tutukluluğu devam ettiği için böyle bir karar almadığını belirtti.

21 Mayıs 2021’de saat 10’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda başlayacak dava, Gezi olaylarına dair yapılan üçüncü yargılama olacak.

İlk Gezi davası 2015’te beraat ile sonuçlandı

İlk Gezi davasının ilk duruşması, İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 12 Haziran 2014 tarihinde yapıldı.

Aralarında Taksim Dayanışma üyeleri, dönemin Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu ve Mimarlar Odası Temsilcisi Mücella Yapıcı’nın da olduğu 26 kişi hakkında ‘‘örgüt kurmak, yönetmek’’ ile ‘‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek’’ suçlamalarıyla 3 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkeme 29 Nisan 2015’te tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

İkinci Gezi davası da beraat ile sonuçlandı ancak Kavala tahliye edilmedi

Gezi olaylarının konu edildiği ikinci ana dava hakkındaki soruşturma, işinsanı Osman Kavala’nın 18 Ekim 2017’de gözaltına alınmasıyla başladı. Kavala 1 Kasım’da tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 657 sayfalık iddianame 4 Mart 2019’da kabul edildi.

24 Haziran 2019’da başlayan yargılamalarda ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan sanıklar, tüm duruşmalarda haklarındaki iddiaları reddetti. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 18 Şubat 2020’de haklarındaki suçlamaların somut ve kesin delillere dayanmadığını gerekçe göstererek ‘‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs’’ suçlamasıyla yargılanan sanıkların beraat etmesi yönünde karar verdi.

Davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala’nın tahliyesi yönünde verilen karar, İstanbul Başsavcılığı’nın hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçesiyle bir üst mahkemeye yaptığı itiraz nedeniyle gerçekleşemedi.

Cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanan Osman Kavala 1189 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu.

İstinaf mahkemesinin, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını bozması davanın yeniden görülmesine neden oldu

Üçüncü Gezi davası ise 22 Ocak’ta İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tüm sanıklar hakkında vermiş olduğu beraat hükmünü bozarak dosyayı yeniden incelemek üzere ilk derece mahkemeye göndermesiyle mümkün oldu.

İstinaf mahkemesi, kararında Kavala hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme’’ suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesi kapsamında bir karar vermesini bir zorunluluk olarak gördüğünü ifade etti.

Mahkemenin Gezi olayları sırasında ‘‘Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisine, -Beşiktaş taraftar grubu- ‘Çarşı’ ve diğer bazı marjinal gruplarca taş ve molotofla saldırılması olaylarını da organize edip yönlendirmeleri’’ iddiasına kararda yer vermesi bu davanın da Gezi davasıyla birleştirilerek yeniden görülebileceği yorumlarına neden oldu.

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