Üçüncü Gezi Davasının İlk Duruşması 21 Mayıs’ta

Aralarında Taksim Dayanışma üyeleri, dönemin Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu ve Mimarlar Odası Temsilcisi Mücella Yapıcı’nın da olduğu 26 kişi hakkında ‘‘örgüt kurmak, yönetmek’’ ile ‘‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek’’ suçlamalarıyla 3 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkeme tensip zaptında aynı dava kapsamında yeniden yargılanacak olan Osman Kavala hakkında ise bir başka davadan tutukluluğu devam ettiği için böyle bir karar almadığını belirtti.

Davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala’nın tahliyesi yönünde verilen karar, İstanbul Başsavcılığı’nın hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçesiyle bir üst mahkemeye yaptığı itiraz nedeniyle gerçekleşemedi.

24 Haziran 2019’da başlayan yargılamalarda ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan sanıklar, tüm duruşmalarda haklarındaki iddiaları reddetti. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 18 Şubat 2020’de haklarındaki suçlamaların somut ve kesin delillere dayanmadığını gerekçe göstererek ‘‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs’’ suçlamasıyla yargılanan sanıkların beraat etmesi yönünde karar verdi.

İkinci Gezi davası da beraat ile sonuçlandı ancak Kavala tahliye edilmedi

Cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanan Osman Kavala 1189 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu.

İstinaf mahkemesinin, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını bozması davanın yeniden görülmesine neden oldu

Üçüncü Gezi davası ise 22 Ocak’ta İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tüm sanıklar hakkında vermiş olduğu beraat hükmünü bozarak dosyayı yeniden incelemek üzere ilk derece mahkemeye göndermesiyle mümkün oldu.

İstinaf mahkemesi, kararında Kavala hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme’’ suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesi kapsamında bir karar vermesini bir zorunluluk olarak gördüğünü ifade etti.

Mahkemenin Gezi olayları sırasında ‘‘Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisine, -Beşiktaş taraftar grubu- ‘Çarşı’ ve diğer bazı marjinal gruplarca taş ve molotofla saldırılması olaylarını da organize edip yönlendirmeleri’’ iddiasına kararda yer vermesi bu davanın da Gezi davasıyla birleştirilerek yeniden görülebileceği yorumlarına neden oldu.

