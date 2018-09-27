HABER

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne olacak? CHP'li Pekşen'den ilginç iddia: LTMF - LTFM

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

CHP PM üyesi Haluk Pekşen, Üçüncü Havalimanı'nın ismiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Pekşen, havalimanının adının önce LTMF olduğunu, sonra da LTFM olacağını iddia ederek "Ne demek bu LTFM" diye sordu. İşin uzmanları ise Pekşen'e havacılık diliyle cevap verdi.

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne olacak? CHP'li Pekşen'den ilginç iddia: LTMF - LTFM

CHP'li Haluk Pekşen, bu sabah twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Üçüncü Havalimanı'nın adının belirlendiğini ve THY tarafından uluslararası kodlarda kullanıldığını iddia etti. Pekşen, mesajında şöyle dedi:

İSTANBUL 3.Havalimanının adını kim koydu? İstanbul 3.Havalimanının kısaltılmış adı:LTMF olmuş.Yani adı esasında iki ay önce konmuş. THY dörtlü kod sisteminde bu ismi bütün Dünya’ya duyurmuş.LTMF ne demektir?Bu harfler hangi ismin kısaltılmış halidir? Bu skandalın sorumlusu kimdir?

LTFM NE DEMEK?

Pekşen'in mesajına bazı takipçileri cevap vererek, havacılık sektöründe bu kodların her havalimanı için farklı şekilde kullanıldığını yazdı. Buna göre İstanbul Atatürk Havalimanı'ın kodu LTBA, Sabiha Gökçen'inki ise LTFJ. Burada L harfi Türkiye'nin konumunu, T harfi Türkiye'yi, son iki harf ise batı-doğu konumu ile havalimanının kodunu temsil ediyor.

PEKŞEN İDDİASINDA ISRAR ETTİ: BİLENLER ANLADI

Bu mesajın ardından gelen tepkiler üzerine iki yeni mesaj paylaşan Pekşen, "İstanbul 3.Havalimanının adını kim koydu? Ne demektir bu:LTFM....? Havacılık konusunu bilenler anladı.Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan güruh da bir kaç ay sonra anlar..." dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Samsun Valisi'nden, Samsung'a çağrıSamsun Valisi'nden, Samsung'a çağrı
Turizmde yapay zeka dönemiTurizmde yapay zeka dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haluk Pekşen üçüncü havalimanı ltfm ltfm ne demek

En Çok Okunan Haberler

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

Pilot Beril Gebeş'in cesedi neden bulunamadı? Hüseyin Başaran'dan dehşete düşüren tahmin

Pilot Beril Gebeş'in cesedi neden bulunamadı? Hüseyin Başaran'dan dehşete düşüren tahmin

CHP'de aday adaylığı ücretleri belli oldu!

CHP'de aday adaylığı ücretleri belli oldu!

Posta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdı

Posta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdı

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.