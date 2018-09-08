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Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 17:48 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 29 Ekim'de açılması planlanan İstanbul üçüncü havalimanının adı ne olacak sorusuna twitter'dan iddialı sözlerle cevap verdi. Güvenilir bir kaynağından kesin bilgi aldığını belirten Yılman "Üçüncü havalimanının adı Abdülhamid Han Havalimanı olacak" dedi.

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

İstanbul'da yapımı devam eden ve 29 Ekim'de açılışı yapılacak olan üçüncü havalimanının adının ne olacağı sorusu halen netlik kazanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurtdışı uçuşun yapılacağı açılış sırasında açıklaması beklenen isim hakkında bugün ilginç bir iddia geldi.

ABDÜLHAMİD HAN HAVALİMANI

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "güvenilir bir kaynaktan aldığım kesin bilgiye göre" diyerek üçüncü havalimanının adının Abdülhamid Han Havalimanı olacağını iddia etti.
İddiasını twitter'dan duyuran Yılman "Biraz önce güvenilir bir haber kaynağımdan İstanbul da yapımı devam eden yeni, yani 3.havalimanının adının kesin olarak Abdülhamit Han olduğunu öğrendim. Yani bundan sonra Üçüncü Havalimanı değil, Abdülhamid Han Airport diyeceğiz" dedi.


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