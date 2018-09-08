Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

İstanbul'da yapımı devam eden ve 29 Ekim'de açılışı yapılacak olan üçüncü havalimanının adının ne olacağı sorusu halen netlik kazanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurtdışı uçuşun yapılacağı açılış sırasında açıklaması beklenen isim hakkında bugün ilginç bir iddia geldi.

ABDÜLHAMİD HAN HAVALİMANI

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "güvenilir bir kaynaktan aldığım kesin bilgiye göre" diyerek üçüncü havalimanının adının Abdülhamid Han Havalimanı olacağını iddia etti.

İddiasını twitter'dan duyuran Yılman "Biraz önce güvenilir bir haber kaynağımdan İstanbul da yapımı devam eden yeni, yani 3.havalimanının adının kesin olarak Abdülhamit Han olduğunu öğrendim. Yani bundan sonra Üçüncü Havalimanı değil, Abdülhamid Han Airport diyeceğiz" dedi.

Biraz önce güvenilir bir haber kaynağımdan İstanbul da yapımı devam eden yeni, yani 3.havalimanının adının kesin olarak Abdülhamit Han olduğunu öğrendim. Yani bundan sonra #üçüncühavalimanı değil, #abdülhamidhanairport diyeceğiz???? pic.twitter.com/9v2blQSDa0 — SEVİLAY YILMAN (@sevilayyaziyor) 8 Eylül 2018



