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Üçüncü havalimanı personeli olası uçak yangınlarına hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

İstanbul'da 29 Ekim'de açılması planlanan üçüncü havalimanında görev alacak personel, Erzincan Havalimanı'ndaki DHMİ Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisindeki bir eğitim uçağı üzerinde olası uçak yangınları ve kazaları konusunda eğitimden geçiriliyor - DHMİ Erzincan Havalimanı Eğitim Tesisleri Şefi Muhsin Güler: - "Tesislerde 2013 yılından itibaren çeşitli havalimanlarında görevli 3 bin ARFF personeline eğitim verildi" - Üçüncü havalimanında görev alacak ilk kadın ARFF görevlilerinden Tülay Karaca: - "Allah başımıza uçak kaza kırımı vermesin ama her türlü eğitimi gördük ve hazırlıklıyız. Kadın olarak hazırız, erkeklerden fazlasını yaparız"

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - İstanbul'da 29 Ekim'de açılması planlanan üçüncü havalimanında görev alacak personel, olası uçak kazaları ve yangınlarına karşı Erzincan'da eğitim alıyor.

Erzincan Havalimanı'ndaki Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisi'nde, 5 yıl önce çeşitli havalimanlarında görev alacak personele eğitim verilmesine başlandı.

Bu kapsamda İstanbul'da 29 Ekim'de açılacak üçüncü havalimanında görev alacak 60 Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) görevlisi de İstanbul'da 5 hafta süren teorik eğitim sonrası Erzincan'da eğitimden geçiriliyor.

Aralarında kadınların da olduğu ARFF görevlileri, Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisi'nde uçak yangınları ve kazaları konusunda 15 kişilik gruplar halinde üçer günlük eğitime tabi tutuluyor.

Eğitimlerinde simülatör aracılığıyla bilgi ve deneyimlerini geliştiren kursiyerlere, ayrıca özel tasarlanmış Boeing 737-800 tipi eğitim uçağında uygulamalı yangın eğitimi de veriliyor.

- 28 farklı yangına nasıl müdahale edileceğini öğreniyorlar

Bilgisayar donanımlı eğitim uçağındaki eğitime katılan ARFF personeli, bir uçakta çıkabilecek 19'u dış, 9'u da iç kısımda olmak üzere 28 farklı tipteki yangına nasıl müdahale edileceğini uygulamalı olarak görüyor. Havalimanı itfaiye merkezinde hazır bekleyen kursiyerler, alarmla çıkış yaparak verilen koordinatlardaki uçağın yanına gidiyor. Kursiyerler, senaryo gereği kısa sürede yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da uçaktaki yaralıları kurtarmaya çalışıyor.

Gerçek uçak yangınlarını aratmayan eğitimlere katılan ve üçüncü havalimanında görev alacak ilk kadın ARFF görevlilerinden Tülay Karaca ile Afra Coşkun da erkek çalışma arkadaşları ile eğitimlere katılarak alevlere müdahale ediyor.

- Tesislerde 5 yılda 3 bin kişi eğitim aldı

DHMİ Erzincan Havalimanı Eğitim Tesisleri Şefi Muhsin Güler, AA muhabirine, eğitim verilen tesislerinin yapımına 2012'de başlandığını anlatarak "Tesislerin yapımı 2013 yılında tamamlandı. Tesislerde 2013 yılından itibaren çeşitli havalimanlarında görevli 3 bin ARFF personeline eğitim verildi." dedi.

Bu çerçevede üçüncü havalimanı personeli olan 60 kişiye de 15'er kişilik 4 grup halinde eğitim verdiklerini anlatan Güler, şöyle konuştu:

"Açılışına kısa bir süre kala Türkiye'nin göz bebeği üçüncü havalimanının personeline DHMİ Havacılık Akademisi eğitmenlerince İstanbul'daki arama kurtarma ve yangınla mücadele eğitimi sonrası burada uçak yangın eğitim simülatöründe bir günlük teorik eğitimin ardından operasyonel taktik eğitimler veriyoruz."

- "ARFF görevlisi olmak erkek işi değil yürek işi"

Eğitime katılan ve üçüncü havalimanında görev alacak ilk kadın ARFF görevlilerinden Tülay Karaca, "Üçüncü havalimanının ilk kadın itfaiyecilerinden, ARFF personelindeniz. Lisede itfaiyecilik programını bitirdikten sonra üniversitede de itfaiyecilik okuduk. Üniversiteden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çeşitli alanlarında, çeşitli belediyelerde stajlar yaptık. Stajın ardından üçüncü havalimanında kadın ARFF memuru olarak çalışıyoruz." dedi.

Karaca, uçak yangınlarına ilişkin eğitimleri temelden aldıklarını anlatarak "ARFF görevlisi olmak aslında kadın ya da erkek işi değil, yürek işi. Her şeyden öncen biz bunun eğitimini temelden aldık. Bu yangınları çok gördük. Allah başımıza uçak kaza kırımı vermesin ama her türlü eğitimi gördük ve hazırlıklıyız. Kadın olarak hazırız, erkeklerden fazlasını yaparız." şeklinde konuştu.

Eğitime katılan Afra Coşkun da üçüncü havalimanında ARFF personeli olduğunu aktararak "Bizler liseden yani temelden yetişiyoruz. Çekirdekten yetiştiğimiz için bu konulara birazcık aşinayız. İşimizi seviyoruz, üçüncü havalimanında da gerek arama kurtarma gerek DHMİ'nin verdiği uçak simülatöründe eğitimlerden geçmekteyiz." dedi.

Sıkı bir eğitim aldıklarını anlatan Coşkun, "Her ne kadar eğitimleri simülatörde alsak da yangınları gerçekte yaşıyormuş gibi uçaktaki kazazedeleri kurtarıyoruz. Kazazedeleri ailemiz, yakınımız gibi görüp kurtarmaya çalışıyoruz. Mesleğimiz gerçekten zor ve yürek işi." ifadesini kullandı.

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Erzincan Erzincan DHMİ Erzincan Havalimanı Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) simülatör Uçak yangınları

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