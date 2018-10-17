Üçüncü havalimanı uçak biletlerine yoğun ilgi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları'nın 29 Ekim günü açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı' ndan yapacağı seferler için bir haftada 6 bin 957 bilet satıldı.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Yeni Havalimanında Ankara, Antalya, İzmir ve Ercan'a promosyon fiyatları ile uçun. 7 günde 6957 kişi Yeni Havalimanından promosyon fiyatları ile uçmayı tercih etti. Büyük projeyi promosyon fiyatları ile deneyin lütfen" dedi.
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