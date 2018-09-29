Üçüncü Havalimanında Sorunlar Devam Ediyor

İstanbul’a yapılmakta olan Üçüncü Havalimanı’nda sular durulmuyor.
Havalimanı inşaatında 14 Eylül’de yaşanan protesto gösterisine yaklaşık 10 bin işçi katılmış, bu işçilerden 405’ü gözaltına alınmış, 24’ü tutuklanmıştı.
Önceki gün yağmur altında olmalarına rağmen kendilerini alacak servis aracının gecikmesine tepki gösteren üç işçi daha tutuklandı ve tutuklu işçi sayısı 27’e yükseldi.
Amerika’nın Sesi’ne konuşan İnşaat İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Tezcan Acu, “14 Eylül’deki protestodan sonra bizim şantiyeyle ilişkimizi neredeyse kestiler. Biz ıslıklı protesto videosunu bize gönderilen videodan biliyorduk. Ancak tutuklamaları teyit edemedik. Ancak önceki gün cezaevinde tutuklu işçi arkadaşlarımızdan biri üç işçinin cezaevine getirildiğini söyleyince teyit etmiş olduk. İşçiler şantiyede kendi kaderlerine terk edilmiş halde” dedi.
Acu’nun verdiği bilgiye göre, sendika avukatları son tutuklanan işçilerin sorgu tutanaklarına ulaşabilmiş değil.
Üçüncü havalimanı işçileri için imza kampanyası başlatıldı
Havalimanında faaliyet gösteren üç sendika DİSK’e bağlı Dev-Yapı İş, İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) ve İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-Sen) tutuklu işçilerin serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı.
Dev Yapı İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, işçilerin protesto etmesinin sebebinin havalimanını inşaatını yapan şirketler olmasına rağmen işçilerin tutuklu olmasının adaletle ve yasalarla bağlaşmadığını söyledi.
Demir, “İşçi arkadaşlarımızın tutuklanmasını işçilerin haklı taleplerine ve örgütlenme haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyor, tutuklanan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Üçüncü havalimanında inşaat işçilerine dayatılan kölelik şartlarını reddediyor, barınma ulaşım, güvenli ve güvenceli çalışma taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini bir kez daha talep ediyoruz. Bu taleplerin ayrıca bir suç duyurusu olduğunu, üçüncü havalimanında asıl patronların yargılanması gerektiğini belirtiyoruz” dedi.
Havalimanını inşaat ihalesini alan Kolin, Limak, Mapa, Cengiz, Kalyon şirketlerinin kurduğu IGA şirketi, üçüncü havalimanını 29 Ekim’deki resmi açılışa yetiştirmek için 500’e yakın taşeron şirketle çalışıyor.
İYİ Sen Genel Başkanı: “Baskı mekanizması da sorunlar da sürüyor”
İmza kampanyasını başlatan sendikalardan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Başkanı Ali Öztutan ise “iş cinayetlerinin, kölece çalışmanın, insanlık dışı barınmanın, beslenme ve ulaşım koşullarındaki sorunların sürdüğünü” buna bir de yeni tutuklamaların eklendiğini söylüyor.
Amerika’nın Sesi’ne konuşan Öztutan, “İçeride bırakın işçilerin daha önce talep ettiği 17 maddenin yerine getirilmesini göstermelik bir iyileşme bile yapılmıyor. Sadece baskı mekanizması sürüyor. İşçiler sürekli jandarma ve polisin gözetimiz altında. Beslenme, barınma, ulaşım sorunları devam ediyor. Ücret sorunları da aynı şekilde. Şantiyedeki tepkiyi örgütlü kılmadıkça bir değişim olmayacağı anlaşılıyor” diyor.
Öztutan’la görüşmemizden kısa bir süre sonra havalimanındaki şantiyede bir aracın yaptığı kazanın ardından iki işçinin yaralandığı haberi geldi.
Tezcan Acu: “Elden ödenen maaşlar hala ödenmedi”
İşçilerin çalışma koşullarının iyileşmemesi dışında maaşlar konusundaki sorunlar da sürüyor.
Tezcan Acu, işçilerin çok büyük çoğunluğunun birkaç aydır maaşlarının en az yarısını almadığını söylüyor:
“İşçiler bankadan asgari ücret karşılığı olan maaşlarını alıyorlar. Gerisi elden ödeniyor. Ancak bunları herkes için değişse de 3 ila 6 aydır ödenmiyor. Gösterilerden sonra ödendiği yönünde de bize hiçbir haber gelmedi.”
Avukat Güneş Ekin: “Neredeyse bütün inşaatlarda işçiler asgari ücretten sigortalanıyor, geri kalan ücret elden ya da başka hesaptan ödeniyor”
Avukat Güneş Ekin ise işçilere asgari ücretten sigortalayıp geri kalan ücretini elden ya da başka hesap numaralarından ödenmesinin inşaat sektörünün genel sorunu olduğunu altını çiziyor.
Ekin, “Bu aslında hırsızlık. Çünkü işçiler daha fazla ücret aldıkları halde asgari ücretten sigortalanıyorlar. Bu durum emeklik maaşlarının daha düşük olmasına yol açacak. Elbette burada devlet için de bir vergi geliri kaybı oluyor” dedi.
Avukat Ekin, tutuklanan 24 işçi için salı günü mahkemeye itirazda bulunduklarını yeni tutuklanan işçiler için de bir hafta içinde itiraz başvurusunun yapılacağını belirtti.
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