Üçüncü Havalimanında Sorunlar Devam Ediyor

Acu’nun verdiği bilgiye göre, sendika avukatları son tutuklanan işçilerin sorgu tutanaklarına ulaşabilmiş değil.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan İnşaat İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Tezcan Acu, “14 Eylül’deki protestodan sonra bizim şantiyeyle ilişkimizi neredeyse kestiler. Biz ıslıklı protesto videosunu bize gönderilen videodan biliyorduk. Ancak tutuklamaları teyit edemedik. Ancak önceki gün cezaevinde tutuklu işçi arkadaşlarımızdan biri üç işçinin cezaevine getirildiğini söyleyince teyit etmiş olduk. İşçiler şantiyede kendi kaderlerine terk edilmiş halde” dedi.

Önceki gün yağmur altında olmalarına rağmen kendilerini alacak servis aracının gecikmesine tepki gösteren üç işçi daha tutuklandı ve tutuklu işçi sayısı 27’e yükseldi.

Havalimanı inşaatında 14 Eylül’de yaşanan protesto gösterisine yaklaşık 10 bin işçi katılmış, bu işçilerden 405’ü gözaltına alınmış, 24’ü tutuklanmıştı.

Demir, “İşçi arkadaşlarımızın tutuklanmasını işçilerin haklı taleplerine ve örgütlenme haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyor, tutuklanan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Üçüncü havalimanında inşaat işçilerine dayatılan kölelik şartlarını reddediyor, barınma ulaşım, güvenli ve güvenceli çalışma taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini bir kez daha talep ediyoruz. Bu taleplerin ayrıca bir suç duyurusu olduğunu, üçüncü havalimanında asıl patronların yargılanması gerektiğini belirtiyoruz” dedi.

Dev Yapı İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, işçilerin protesto etmesinin sebebinin havalimanını inşaatını yapan şirketler olmasına rağmen işçilerin tutuklu olmasının adaletle ve yasalarla bağlaşmadığını söyledi.

Havalimanında faaliyet gösteren üç sendika DİSK’e bağlı Dev-Yapı İş, İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) ve İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-Sen) tutuklu işçilerin serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı.

​İYİ Sen Genel Başkanı: “Baskı mekanizması da sorunlar da sürüyor”

İmza kampanyasını başlatan sendikalardan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Başkanı Ali Öztutan ise “iş cinayetlerinin, kölece çalışmanın, insanlık dışı barınmanın, beslenme ve ulaşım koşullarındaki sorunların sürdüğünü” buna bir de yeni tutuklamaların eklendiğini söylüyor.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Öztutan, “İçeride bırakın işçilerin daha önce talep ettiği 17 maddenin yerine getirilmesini göstermelik bir iyileşme bile yapılmıyor. Sadece baskı mekanizması sürüyor. İşçiler sürekli jandarma ve polisin gözetimiz altında. Beslenme, barınma, ulaşım sorunları devam ediyor. Ücret sorunları da aynı şekilde. Şantiyedeki tepkiyi örgütlü kılmadıkça bir değişim olmayacağı anlaşılıyor” diyor.

Öztutan’la görüşmemizden kısa bir süre sonra havalimanındaki şantiyede bir aracın yaptığı kazanın ardından iki işçinin yaralandığı haberi geldi.

​Tezcan Acu: “Elden ödenen maaşlar hala ödenmedi”

İşçilerin çalışma koşullarının iyileşmemesi dışında maaşlar konusundaki sorunlar da sürüyor.