Üçüncü Havalimanının Yeni İsmine Halk Nasıl Tepki Verdi?

Dünyanın en büyük havaalanı olma özelliğine sahip üçüncü havalimanın açılışı dün yapılan bir törenle gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un yeni havalimanının isminin ‘İstanbul Havalimanı’ olduğunu duyurdu. Peki İstanbul’un yeni havalimanı hakkında halk ne düşünüyor? Konumu, yeni ismi beğenildi mi? VOA Türkçe vatandaşlara sordu.

Bazı vatandaşlar yeni havalimanının isminin, İstanbul Havalimanı olmasının uygun olduğunu savunurken bazıları ise yeni havalimanının adının, gelecekte kapatılması planlanan Atatürk Havalimanı olması gerektiği görüşünde.

Dünyanın en büyük havalimanı ünvanına sahip olan yeni havalimanının, ekonomiye büyük kazançlar sağlayacağını söyleyen bazı vatandaşlar, bu projenin çok güzel bir yatırım olduğunu söylemekle beraber isminin Atatürk Havalimanı olmasını arzuladıklarını da sözlerine eklediler. Bazılarına göre ise İstanbul Havalimanı isminin konulması hem gruplaşmayı önlemek adına hem de İstanbul’un isminin ön plana çıkarak tanıtımının yapılması adına doğru verilmiş bir karar olduğu görüşünde.

Yeni havalimanının konumuyla ilgili de görüş bildiren vatandaşların bir kısmı yeni havalimanına ulaşım için çeşitli alternatiflerin sunulacağını, yeni ulaşım imkanlarının sağlanacağını savunurken kimi ise yerin çok uzak olduğundan ve ulaşımda zorluk çekeceklerinden bahsetti.

