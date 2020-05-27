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Üçüncü İran tankeri de Venezuela’ya ulaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 14:32 | Son Güncelleme

İran’ın Venezuela’ya gönderdiği Petunia adlı üçüncü yakıt tankeri Venezuela karasularına girdi.

Üçüncü İran tankeri de Venezuela’ya ulaştı

Venezuela’da yayın yapan Telesure internet sitesi, İran’ın gönderdiği üçüncü yakıt tankerinin Venezuela karasularına girdiğini ve 2 tankerin de 1 Haziran’a kadar Venezuela karasularına ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

İki ülke arasında yapılan enerji anlaşması kapsamında İran’dan gönderilen üçüncü gemi olan İran bandıralı Petunia adlı yakıt gemisine, Bolivarcı Silahlı Kuvvetlere ait botların eşlik ettiği bildirildi.

Geminin, Güney Amerika ülkesinde petrol üretimini yeniden başlatmak amacıyla yaklaşık 50 bin ton benzin ve ilgili ürünler taşıdığı kaydedildi.

Faxon ve Clavel adlı gemilerin de ilerleyen saatlerde Venezuela karasularına girmesi bekleniyor.

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