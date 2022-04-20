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Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

20.04.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncü İttifak ihtimalini gündeminde tutan Saadet, Gelecek ve DEVA partileri bir yandan "Yüzde 7’yi aşar mıyız?" sorusuna yanıt ararken bir yandan da "Bu durumda muhalefetin vekil sayısı düşer mi?" endişesi yaşıyor.

Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Millet İttifakı içerisinde krize neden olan tweetinin ardından birbiri ardına gelen açıklamalar, "Üçüncü İttifak mı kuruluyor?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Bazı simülasyonlara göre üçüncü ittifak durumunda muhalefetin sandalye sayısının düşme ihtimali bulunuyor. Ancak bir yandan da kulislerde muhafazakar sağ seçmenin, CHP’ye oy vermekte zorlanacağı endişesi dile getiriliyor.

CHP’Lİ YETKİLİ: HER İHTİMALİ DEĞERLENDİRİYORUZ

6 muhalefet partisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in yol haritası için çalışmalarını sürdürürken, liderlerin görüşmesine günler kala da kulislerde her gün yeni bir ittifak senaryosu konuşuluyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, Gelecek ve DEVA partilerinin tepkisine neden olan tweetinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da "İttifak içinde ittifak" ifadesiyle "Üçüncü İttifakı" gündeme getirmesi, kulislerin hareketlenmesine neden oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da "Biz henüz ittifakta değiliz" sözleri, gözleri bu üç partiye çevirdi. Edinilen bilgiye göre, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nde yetkililer, AK Parti’den kopan seçmenin CHP’ye oy vermek istemeyeceği gerekçesiyle üçüncü ittifakı gündemlerine aldılar ve bu konuda simülasyon çalışmaları da başladı.

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Öte yandan CHP’de de il başkanlıklarının da önümüzdeki günlerde farklı ittifak senaryolarına ilişkin anket çalışmaları yürüteceği öğrenildi. CHP’li üst düzey bir yetkili de, il il en çok milletvekilinin nasıl çıkarılacağı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Üçüncü ittifak kurulur mu?" sorusunu, "Her ihtimali değerlendiriyoruz" sözleriyle yanıtladı.

MİLLET İTTİFAKI, 32 VEKİL KAYBEDER İDDİASI

Her iki duruma ilişkin de farklı görüşler ortaya atılırken, Polimetre'nin kurucusu Veri Analisti Mehmet Günal Ölçer de yeni seçim yasasına göre, ittifakların vekil sayısı üzerindeki etkisini ortaya koyan ve mevcut anketlerin ortalamasını baz alan bir çalışma yürüttü. Ölçer’in D’hondt sistemine göre yaptığı hesaplamalara göre bugün seçim olursa ve 6 muhalefet partisi Millet İttifakı çatısı altında seçime girerse, HDP ile birlikte muhalefetin TBMM’deki sandalye sayısı 374’ü buluyor. Cumhur İttifakı ise 226 vekilde kalıyor. Bu senaryo Cumhur İttifakı için en olumsuz tablo. Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin ayrı bir ittifak ile seçime girmesi durumunda muhalefetin vekil sayısı 342’de kalıyor, Cumhur İttifakı ise 258 sandalyeye ulaşıyor. Ölçer’in çalışmasına göre üçüncü ittifak kurulması durumunda muhalefet 32 vekil daha az çıkartıyor.

KULAT: NE GETİRİR, NE GÖTÜRÜR ÖLÇMEYE ÇALIŞILIYOR

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat’a göre ise Millet İttifakı’nda bir ayrılma söz konusu değil. 6 partinin şu anda birlikte hareket ettiğine dikkat çeken Kulat, yine de muhafazakar seçmene yönelik duyulan endişeyi dile getirdi. Kulat, "CHP’den dolayı oy verme endişesi duyanları sağ bir alt blokta bir arada tutmak mümkün olur mu diye bir blok oluşturuluyor" dedi. Bu konuda simülasyonların devam ettiğini kaydeden Kulat, "Yani ne getirir, ne götürür ölçmeye çalışıyorlar" dedi. Millet İttifakı içerisinde kalmak kaydıyla yeni partilerle de görüşülebileceğine dikkat çeken Kulat, HÜDAPAR, Bağımsız Türkiye Partisi gibi partilerle de birlikte hareket edilebileceğini söyledi.

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DAŞDEMİR: YÜZDE 7’Yİ AŞAMAZLAR

OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir de muhafazakar seçmende CHP’nin ismine karşı bir duruşun olduğunu belirterek, "Bu sebepten dolayı Temel Bey, üçüncü bir ittifak ya da ittifak içindeki bir ittifaktan bahsetti" dedi.

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Buna karşın üç partinin yüzde 7 barajı aşmasının mümkün olmadığını bu yüzden "ittifak içerisinde ittifak" ifadesinin dillendirildiğini kaydeden Daşdemir, bazı bölgelerde birleşerek vekil çıkartma yoluna gidilebileceğini kaydetti. İttifak içerisindeki oy oranı düşük olan partilerin CHP’nin listesinden seçime girmek durumunda kalacağını kaydeden Daşdemir, "Üç partinin bir araya geldiği takdirde yüzde 7’yi bulamayacaklarını söylüyorum. Bulamayacaklardır. Bunun için çok ciddi oy artışına ihtiyacı var" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
seçim SAADET Saadet Partisi CHP DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

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