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Üçüncü kattan atlayıp karakola sığındı

11.02.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde üçüncü kattan atlayan genç, koşarak karakola sığındı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde üçüncü kattan atlayan genç, koşarak karakola sığındı. Gencin, arkadaşlarının evde uyuşturucu ve silah sakladığı ihbarı üzerine polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 131 Sokakta saat 18.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.E. isimli şahıs üçüncü kattan apartmanın bahçesine atladı. Bir anda aşağıya atlayan genç hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak, karakola koştu. Karakola sığınan genç evde bulunan 3 arkadaşının evde uyuşturucu ve silah sakladığı yönünde ihbarda bulunarak şikayetçi oldu.
Gencin ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, evde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Gencin pencereden atladığını gören çevredeki vatandaşların da ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ise kimseyi bulamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Polis ekipleri evde yaptıkları incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

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