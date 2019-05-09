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Üçüncü kattan düşen saksıdan saniyelerle kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 10:51 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaldırımda yürüyen kadının, bir binanın 3. katından düşen saksıdan son anda kurtulması çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaldırımda yürüyen kadının, bir binanın 3. katından düşen saksıdan son anda kurtulması çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katından, ev taşınması sırasında aşağıya saksı düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, saksının üzerine düşmesinden saniyelerle kurtuldu.

Hemen arkasına düşen saksının parçalanmasıyla irkilen kadın, büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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