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Üçüncü kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 06:04 | Son Güncelleme

Adana'da bir apartmanın üçüncü katından park halindeki otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı

Adana’da bir apartmanın üçüncü katından park halindeki otomobilin üzerine düşüp yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi İbo Osman Caddesi’nde beş katlı apartmanın üçüncü katında ikamet eden Duygu Güç (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Düşme nedeniyle çıkan sesi silah patlaması sanarak etrafı kontrol eden vatandaşlar, otomobilin üzerindeki yaralı kadını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumunun ağır olduğu belirlenen Güç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının düştüğü evde delil toplama çalışması yaptı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
adana apartman düşme kadın

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