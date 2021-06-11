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  4. Üçüncü kattan atılan kanepe az daha öldürüyordu! Kadının kıl payı kurtuluşu kamerada

Üçüncü kattan atılan kanepe az daha öldürüyordu! Kadının kıl payı kurtuluşu kamerada

11.06.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da üçüncü kattaki dairenin penceresinden eski kanepeyi atan kişi faciaya neden oluyordu. Bu sırada binadan çıkan kadın, kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay çarşamba günü Valide-i Atik Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın 3. katında oturan Mesut Duran evine yeni kanepe alınca eskisini pencereden attı. Bu sırada binadan çıkan kadın, kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ev sahibi Mesut Duran, "Yeni kanepe almıştım. Baktım aşağıda kimse yok. Ben de aşağıya atayım dedim. Aşağıya attığım sırada binadan alt komşu çıktı. Az daha üzerine geliyordu. Çok korktu tabi. Ben de şok geçirdim, bir anda çıkınca. Kanepeyi kağıt toplayan çocuk aldı götürdü. Verilmiş sadakam varmış. Üzerine de gelebilirdi. Günahsız bir insan ölüyordu." diye konuştu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kanepenin yere düştüğü sırada binadan bir kadın çıkıyor. Kadın yukarı baktıktan sonra yoluna devam ediyor.

(DHA)

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İstanbul Üsküdar

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