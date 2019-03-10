Üçüncü kez aday oldu, 'Kadından muhtar mı olur algısını kırdım' dedi

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Meram ilçe merkezinde görev yapan tek kadın muhtar olan Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Nazan Kaçıran (49), üçüncü kez seçilebilmek için seçim çalışmalarını sürdürüyor. Mahallede kendisine, 'Muhtar anne, muhtar teyze' diye hitap edildiğini belirten Kaçıran, 'Kadından muhtar mı olur?' algısını kırdığını söyledi.

Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde iki dönemdir muhtarlık yapan 3 çocuk annesi Nazan Kaçıran, üçüncü kez seçilebilmek için seçim çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde tek kadın muhtar olan Nazan Kaçıran, kendisine ilham veren kişinin ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve tek kadın Başbakan'ı Tansu Çiller olduğunu söyledi. Kadınların siyasette aktif olması gerektiğini ifade eden Kaçıran, şunları söyledi:

"Ben el sanatları öğretmeniyim. İnsanları çok seviyorum. Muhtarımız da yaşlıydı. Mahallemizde yeni ve çalışan bir muhtara ihtiyaç vardı. Bana teklif ettiler. Ben de yapabileceğimi düşünüp karar verdim. Ama içimdeki insan sevgisinden dolayı bu yola çıktım. Tansu Çiller, başbakan olduğunda çok hoşuma gitmişti. Bir kadın, Türkiye'de ilk kez başbakan olmuştu. Onu kendime örnek aldım. Kadınların siyasette aktif olmasından dolayı gurur ve onur duyuyorum. Bu yolda beni en çok destekleyen eşim oldu. İlk bu yola çıktığımda, karşıma da 6 erkek aday çıkacağından haberim yoktu. Karşınızda 6 erkek aday olunca acaba olsa da olmasa da diye bir düşünüyor insan. İnsana bir çekingenlik geliyor. Sonrasında eşim bana 'sen yaparsın, ben buna inanıyorum' diyince onun desteğiyle yola çıktım. Mahalle sakinleri de biz sana inanıyoruz, güveniyoruz, sen o 6 erkeği cebinden çıkartırsın dediler o şekilde yola çıktık."