Üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Ailede isim krizi çıkmıştı! Atiye bebeğine bakın hangi ismi verecek

Altı yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da nikah masasına oturan Atiye, bir süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.

2019 yılında Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getiren Atiye şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.

Üçüncü kız çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan Atiye yeni bir hamilelik karesini paylaşıp kızına vereceği ismi duyurdu.

KIZINA VERECEĞİ İSMİ AÇIKLADI

Ünlü isim daha önce yaptığı bir açıklama 'Ben Mavera ismini çok beğeniyorum. Görülenin ötesinde anlamında olduğu için çok hoşuma gidiyor. Ama Ferah Feza beğenmiyor. Ailecek karar vereceğiz' demiş ve ailede isim krizi yaşandığını dile getirmişti.

Atiye son paylaşımında; 'Kızçemiz Rûmî' ye çok az kala..' ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın ardından ünlü ismin kızına Rumi adını vereceği ortaya çıktı.