Üçüncü kez evlat acısı yaşamak istemiyorlar

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Sağlıklı büyüyen ve 4 yaşına gelen Mevlüt'ün ardından, çiftin bir kızları oldu. Şu an 3 yaşında olan Yıldız'a da nefrotik sendrom teşhisi konulması üzerine, ailenin mücadelesi tekrar başladı. Minik kızın tedavisi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor.

Uzun süren tedavi nedeniyle hayatları yollarda geçen çiftin, doktorların "Çocuk yapmayın" uyarısına rağmen Mevlüt isminde bir bebekleri daha oldu.

Ayvanat Mahallesi'nde yaşayan Kasım ve Hacer Lale çiftinin ilk çocukları Bayram (1) nefrotik sendrom teşhisi konulduktan 7 ay sonra hayatını kaybetti. Çiftin bir süre sonra dünyaya gelen, Mustafa adını verdikleri çocuklarına da aynı hastalık teşhisi konuldu.

- "Onu da kaybetmek istemiyoruz"

Anne Hacer Lale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda kızının rahatsızlığı nedeniyle Ankara’ya gidip geldiklerini söyledi.

Her gidişlerinde aylarca hastanede kaldıklarını anlatan Lale, "Bu hastalığı atlatan ailelerden rica ediyorum, kurtulan varsa veya başka bir yerde tedavi olan varsa bize de ulaşsınlar. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Sürekli hastaneye gidip geldiğimiz için eşim de çalışamıyor. Eşimle sürekli yollardayız. Yıldız hasta olan üçüncü çocuğum, onu da kaybetmek istemiyoruz." dedi.

İnşaat işçisi baba Kasım Lale ise sürekli Ankara'ya gittiği için maddi ve manevi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Çocuğunun tedavisi için borçlandığını ifade eden Lale, şöyle konuştu:

"Yetkililerden yardım istiyorum çünkü her şeyimi tükettim, artık ne yapacağımı bilmiyorum. Doktorlar tedavi sürecinin belki 7 ay belki de 6 yıl sürebileceğini söyledi. Sonrasında ise 'ilaçla tedavi nereye kadar sürerse' diye bilgi veriyorlar. Bize iyileşme konusunda kimse net bir şey de diyemiyor. İş konusunda da sıkıntılar yaşıyorum. Düzenli bir işe başladığımda, tedavi için mecburen gitmek zorunda kalıyorum. Gelemediğim için işime son veriliyor."