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Üçüncü kez hamile olan Bergüzar Korel'den tatil pozları

11.07.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Bodrum tatilini sürdüren ünlü oyuncu, Hatice Şendil ve Esra Erol'a poz verdi.

Üçüncü kez hamile olan Bergüzar Korel'den tatil pozları

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. İkili, geçtiğimiz yıl mart ayında Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu. Korel ve Ergenç, şu sıralar üçüncü bebekleri Leyla için gün sayıyor.

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Tatil sezonunu Bodrum'da açan çiftten Bergüzar Korel, önceki gün yakın dostları Hatice Şendil ve Esra Erol'a poz verdi.

Mavi bikinisiyle objektif karşısına geçen 38 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları takipçilerinden büyük ilgi gördü. Korel'in fotoğrafları yaklaşık 400 bin beğeni aldı.

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Kızlarına Leyla adını vereceklerini söyleyen çiftten Korel, "Kendimi bildim bileli ben Leyla ismini çok sevdim. Hep hayalimdeydi. Allah nasip etti çok mutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.

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Bergüzar Korel Esra Erol
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