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Üçüncü kez intihara kalkıştı, 30 saat sonra gazlı içecek ile ikna edildi

28.06.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da AVM ve kolejin reklam tabelasının ardından dün gece 60 metrelik baz istasyonuna 3. kez intihar girişiminde bulunmak için çıkan Yusuf Ç., 30 saat sonra gazlı içecek ile ikna edildi. Olayı merak eden çok sayıda vatandaş ise baz istasyonuna gelerek çalışmaları dört gözle izledi. Vatandaş, zaman zaman 60 metrelik baz istasyonun zirvesinde bulunan şahsa kokoreç ve yemek teklif etti. Bazı kişilerin ise dondurma yiyerek adeta film izler gibi yaşananları izlemesi ise şaşkınlık oluşturdu.

Üçüncü kez intihara kalkıştı, 30 saat sonra gazlı içecek ile ikna edildi

Edinilen bilgiye göre, dün gece sabah saat 04.00 sırasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali içindeki baz istasyonuna çıkan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın, geçtiğimiz cumartesi günü önce bir AVM’ye ardından, kolejin çatısına ve reklam tabelasına çıkan Yusuf Ç. olduğu belirlendi. Ekiplerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Yusuf Ç., baz istasyonunun en uç noktasına kadar çıktı. Burada uykuya geçen Yusuf Ç., sabaha kadar uyudu. Havanın aydınlanmasıyla kendine gelen şahsı, polis ekipleri ikna etmek için yine çaba sarf etmeye başladı.

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DONDURMA YİYEREK ADETA FİLM İZLER GİBİ YAŞANANLARI İZLEDİLER

Olayı merak eden çok sayıda vatandaş ise baz istasyonuna gelerek çalışmaları dört gözle izledi. Vatandaş, zaman zaman 60 metrelik baz istasyonun zirvesinde bulunan şahsa kokoreç ve yemek teklif etti. Bazı kişilerin ise dondurma yiyerek adeta film izler gibi yaşananları izlemesi ise şaşkınlık oluşturdu. Şahıs ekiplerin dün verdiği mücadeleye cevap vermeyerek bu gece de baz istasyonun zirvesinde sabahladı.

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GAZLI İÇECEK İLE İKNA EDİLİP AŞAĞI İNDİRİLDİ

Sabah saatlerinde gelen polis ve itfaiye ekipleri ise yeniden ikna çalışmasına başladı. Şahıs adeta rekor kırarak 30 saat sonra gazlı içecek ile ikna edilip aşağı indirildi. İfadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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