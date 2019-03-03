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"Üçüncü sefer aday, daha bir proje söylemedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "(CHP Adayı Mansur Yavaş) Üçüncü sefer aday olan arkadaşımız daha bir proje söylemedi. İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım, 'Kardeşim adaysın ama ne olur projeni söyle.' Hayır proje yok, sıkıştığı yerde bulduğu adamlara bol vaat"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Adayı Mansur Yavaş'ı projesi olmamakla eleştirerek, "Üçüncü sefer aday olan arkadaşımız daha bir proje söylemedi. İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım, 'Kardeşim adaysın ama ne olur projeni söyle.' Hayır proje yok, sıkıştığı yerde bulduğu adamlara bol vaat." dedi.

Özhaseki, Yenimahalle ilçesinde Kardelen Konut Yapı Kooperatifi Üst Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Mesleğinde uzman 30 kişilik ekiple Ankara ile ilgili çalışmalara başladıklarını ifade eden Özhaseki, "Ankara'da vatandaş bizlerden neler bekliyor, neler yapabiliriz, Ankara'yı nasıl büyütebiliriz; Ankara ticarette, sanayide neler yapabilir, turizmde nasıl bir kazanç elde edebilir ve 5 sene sonra Ankara'yı bir başka kent haline getirmek için neler planlamalıyız çalıştık." diye konuştu.

Özhaseki, dağıtılan kitapçıklara projelerini yazdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Raylı sistemlerle ilgili, ulaşımla ilgili ne yapacağımız, 13 yerde millet bahçesi yapacağız nerelere kuracağımız, kültür sanat projelerimizin neler olduğu belli. 19 Mayıs Stadyumu yerine yaptıracağımız stadımızın projesini bile yaptırdık, Cumhurbaşkanımıza arz ettik, kabul etti. Yakında temeli atacağız, onu da yazdık. Kadınlarımız için hangi mahallelerde kreşler yapacağımız, birkaç saatliğine de olsa işi olan hanımefendinin çocuğu bırakabileceği çocuk oyun evlerine kadar yazdık."

Mehmet Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı projesi olmamakla eleştirerek şunları kaydetti:

"Üçüncü sefer aday olan arkadaşımız daha bir proje söylemedi. İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım, 'Kardeşim adaysın ama ne olur projeni söyle.' Hayır proje yok, sıkıştığı yerde bulduğu adamlara bol vaat, kim geldi, bol vaat. Televizyoncular sıkıştırınca dedi ki, 'Ya olmaz olur mu projem, en büyük projem su parasını ucuzlatmak. Onu da zaten Mustafa Başkan yaptı.' dedi. Su parasını ucuzlatmaksa, Mustafa Başkan da yaptıysa senin projeler bitti, milleti oyalama, o zaman milleti niye oyalıyorsun kardeşim."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B

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