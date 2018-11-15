Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunları, Trabzon'daki tarihi kalenin arazisini istiyor

Trabzon tarihinde önemli bir yeri olan limana hâkim bir noktadaki Güzelhisar Kalesi'nin de yer aldığı yaklaşık bin 300 dönüm arazi, davalık oldu. Güzelhisar Kalesi arazisinin 1737-1745 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Trabzon Valiliği görevini üstlenen Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu öne süren torunları, Ganita mevkiinde askeriyenin kullanımındaki bölgenin varislerinin kendileri olduğunu öne sürdü. Üçüncüzade Ömer Paşa’nın torunları, varisçi olduklarının tescili ve arazinin tapusunun üyesi oldukları Üçüncüoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne verilmesi için Trabzon 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Dernek üyesi Üçüncüzade Ömer Paşa’nın torunları, arazinin kendilerine devredilmesi ile elde edilecek gelirin öğrencilere burs olarak aktarılacağını duyurdu.

‘KALE BİZİM AİLEMİZİNDİR'



Üçüncüoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Güngör Üçüncüoğlu, 1938 yılında dedelerinin Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, Üçüncüoğlu Ömer Paşa’nın varisi olduklarına dair dava açtıklarını hatırlattı. Davada, Güzelhisar Kalesi’nin tapusunun Üçüncüoğulları sülalesine ait olduğunun tescillendiğini öne süren Üçüncüoğlu, “1737 yılında Trabzon Valiliğine atanan Üçüncüzade Ömer Paşa, Osmanlı-Rus savaşının sona ermesiyle bölgeye yatırımlar yapmıştır, kaleler inşa ettirmiştir. O zamanlar Fakir Fukara Eğitim adında bir vakıf kurdu. 1936 yılına kadar bu vakıf varlığını devam ettirdi. 1936 yılından sonra vakfa sahip çıkılmaması nedeniyle, Malatyalılar Derneği’ni kayyum olarak buraya atadılar. 1938 yılında dedelerimiz Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Ömer Paşa’nın varisi olduklarına dair dava açtı. Güzelhisar Kalesi’nin Üçüncüoğulları’na ait olduğunu tescil ettirildi, Yargıtay tarafından onandı. Askeriye stratejik bir bölge olması nedeniyle bu kaleyi kiralık olarak Üçüncüoğulları’ndan istedi ve anlaşma yapılarak verildi. 1960’a kadar bu kale askeriyenin elinde kaldı. 1960 yılındaki darbe ile birlikte askeriye bu kaleyi tamamen aldı" dedi.