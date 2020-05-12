HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Uçurtma uçuran çocuk üstü açık bırakılan kanala böyle düştü

Uçurtma uçuran çocuk üstü açık bırakılan kanala böyle düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 12.05.2020 15:07 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde uçurtma uçuran bir çocuk üstü açık bırakılan kanala düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Akşemsettin Mahallesi, 160 Sokakta meydana geldi.

A.Ç.Ç. (5) adlı çocuk evlerinin sokağında uçurtma uçurtmak istedi. Uçurtması uçarken geri geri giden A.Ç.Ç, bir internet sağlayıcısı firmaya ait olduğu öğrenilen üstü açık kanala düştü. Küçük çocuğun bağırmasıyla çevredekiler hemen açık olan kanala koştular. Vatandaşlar yaklaşık 2 metre olan kanaldan çocuğu çıkardılar.

Düşme anının saniye saniye güvelik kamerasına yansıdığı olayda hafif yaralanan A.Ç.Ç. ailesine teslim edildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
Eşi için annesinin kılığına girip sürpriz yaptıEşi için annesinin kılığına girip sürpriz yaptı
Trump: Herkes işinin başına dönmeliTrump: Herkes işinin başına dönmeli

En Çok Okunan Haberler

Tarih belli oldu! İstanbul'a dönüyor

Tarih belli oldu! İstanbul'a dönüyor

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sultangazi'de renkli görüntüler

Sultangazi'de renkli görüntüler

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

NASA duyurdu: İki asteroid Dünya'ya yaklaşıyor!

NASA duyurdu: İki asteroid Dünya'ya yaklaşıyor!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Diğer Haberler
Manavdan sadaka kutusu ve paraların çalınması kamerada

Pes dedirten olay! O anlar kamerada

Anneler günü sürprizinin böylesi! Eşi için kadın kılığına girip anneler gününü kutladı

Eşi için annesinin kılığına girip sürpriz yaptı

İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti

Fahrettin Koca taklidi güldürdü

Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı gence otomobili ile yardım etti

Gencin yardımına vatandaş yetişti

Antalya'da motosiklet sürücüsünün metrelerce uçtuğu kaza kamerada

Korkunç an! Metrelerce uçtu

Koronavirüs hastası yoğun bakımdan penguen dansı ile çıktı

'Penguen danslı' uğurlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.