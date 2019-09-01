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Uçurtmalar dünya barışı için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:15 | Son Güncelleme

Esenler Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla uçurtma şenliği düzenledi

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla "Uçurtma Şenliği" düzenledi.

15 Temmuz Millet Bahçesindeki şenliğe yüzlerce çocuk aileleriyle katıldı.

Sabah uçurtma atölyesiyle başlayan etkinlikte, Karagöz-Hacivat, Nasrettin Hoca ve jonglör gösterisiyle çocuklar güzel vakit geçirdi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da etkinliğe katılarak, çocuklarla uçurtma uçurdu.

Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte 600 uçurtma dağıttıklarını söyledi.

Esenler'de Uluslararası Barış Ekmeği, Anne-Çocuk Merkezleri ve Çocuk Sokağı gibi çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Göksu, şöyle konuştu:

"Çeşitli zamanlarda uçurtma şenlikleri düzenledik. Bugün, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla tekrarlamak istedik. İnsanlığın, barışa, huzura en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde yaşıyoruz. Barış ve huzurun sembolü ve simgesi çocuklardır. Çünkü, Allah korusun, barış ve huzurun bozulduğu yerde en çok acı çeken çocuklardır. İstedik ki çocukların gökyüzüne uçurdukları uçurtmalarıyla yeryüzünde huzur ve bereket istediklerini, kardeşlik istediklerini insanlığa söylesin. İnşallah yer yüzünde uçurttuğumuz uçurtmalar, gökyüzüne tırmanırken dünyaya barış ve huzur gelir."

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1 Eylül Dünya Barış Günü Esenler Belediyesi Uçurtma şenliği

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