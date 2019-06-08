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Uçurtmalar elinde özgürleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 09:52 | Son Güncelleme

Samsun’da 20 seneyi aşkın süredir çeşitli renk ve motiflerde uçurtmalar üreten emekli bir vatandaş, unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı yaşatmaya çalışıyor.İlkadım ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde yaşayan 54 yaşındaki Mustafa Ersayın’ın yaptığı uçurtmalar gökyüzünü renklendiriyor.

Uçurtmalar elinde özgürleşiyor

Samsun’da 20 seneyi aşkın süredir çeşitli renk ve motiflerde uçurtmalar üreten emekli bir vatandaş, unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı yaşatmaya çalışıyor.
İlkadım ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde yaşayan 54 yaşındaki Mustafa Ersayın’ın yaptığı uçurtmalar gökyüzünü renklendiriyor. Uçurtma uçurma hevesinin küçük yaşta başladığını ve senelerdir bu işle ilgilendiğini söyleyen Mustafa Ersayın, “Akıllı telefonlar ve tabletler çıkalı artık çocuklar sokağa çıkmaz oldu. Artık devrimiz internet çağı olduğu için çocuklar sokakta oynadıkları oyunları unutmaya başladı. Ben de elimden geldiği kadar ürettiğim uçurtmalarla bu sanatı yaşatmaya çalışıyorum” dedi.

Şehit çocuklarına uçurtmalar ücretsiz
Yaşadığı bir olay karşısında hüzünlenen, artık şehit çocuklarına ve şehit derneklerine ücretsiz uçurtma üreten Mustafa Ersayın, “Bir sabah uçurtmaları düzeltirken uzaktan bir çocuk beni izliyordu. Kaybolduğunu sandım çocuğa babasının nerede olduğunu sordum. Çocuk, ’babam şehit oldu’ diye cevap verdi. Bu olay karşısında çok duygulandım. Her şey para değil. 5 senedir şehit çocuklarından ücret almıyorum” diye konuştu.
Son yıllarda uçurtmalarının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Ersayın, "Benim dükkanıma okumuş insanlar, emniyet müdürleri, doktorlar, avukatlar herkes geliyor. Uçurtma alıyorlar. Bu sanatı insanlara aktarmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.
Emekli olan Ersayın, günde 50 tane uçurtma yaptığını, boyutlarına göre 10, 15 ve 25 liradan sattığını sözlerine ekledi.

Uçurtmalar elinde özgürleşiyor

Uçurtmalar elinde özgürleşiyor

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